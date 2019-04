Noć kada je u Beogradu umrla košarka

Crvena zvezda je u majstorici finalne serije regionalne košarkaške ABA lige deklasirala podgoričku Budućnost rezultatom 97:54 te osigurala nastup u Euroligi od iduće sezone. Međutim ishod utakmice ostao je u sjeni događanja koja su se odvijala prije same utakmice. Momčad Budućnosti je za vrijeme zagrijavanja fizički i psihički napadnuta od strane beogradskih navijača. Utakmica je kasnila skoro sat vremena, ali su se igrači podgoričke momčadi vratili na teren jer bi u suprotnome utakmica bila registrirana 20:0 za beogradski tim.

Takvo ponašanje zvezdinih pristaša strogo su osudili crnogorski mediji. Najoštriji su bili na portalu Fosmedia s naslovom 'Nitko dobio, svi izgubili: Noć kada je u Pioniru umrla košarka'. Svoje su stajalište dodatno obrazložili u tekstu. - Košarkaše Budućnosti i Crvene zvezde smo pretvorili u glinene golubove. Mete. Igrali su (se) navijači. Pardon, "navijači". Njih 50, 70, 100. I mi iz medija, koji smo hranili vaše niske strasti, rotirajući spiralu mržnje. Dva nekadašnja oka u glavi, postala su razroka i zbog – košarke. Instrumentalizirane, zaprljane politikom, oblaćene. Možda se pitate, ukoliko slučajno ne znate, tko je pobijedio u majstorici finala playoffa ABA lige. Nitko - objavila je Fosmedia.

Budućnost je prije početka utakmice saopćila da su igrači gađani kovanicama, baterijama za mobilne telefone, kamenjem, upaljačima i stolicama, a da su fizički napadnuti Nemanja Gordić, Norris i Earl Clark. Svoje viđenje košarkaškog horora iznio je i bivši NBA prvak, a trenutno playmaker Budućnosti Norris Cole.

- Bila je ovo najgore, najneprofesionalnija utakmica/okruženje! Uvjerljivo najgore! - ljutit je bio Amerikanac nakon utakmice. A i on je imao incident odmah na zagrijavanju. Izašao je prvi na parket, dok je ubacivao u koš, jedan kamerman mu je nešto vikao. Amerikanac je na to poludio i pogodio ga je loptom. Navijači Zvezde su na to poludjeli i sasuli teren s raznim stvarima, a nakon toga je krenuo i kaos zbog čega je kasnio početak utakmice.

Oštru osudu događanja u dvorani "Aleksandar Nikolić" dao je i Coleov suigrač Edwin Jackson. -Da doživim da me navijači pljuju u lice na terenu, gađaju stolicama i nazivaju majmunom, nikada neće biti prihvatljivo, bez obzira gdje i bez obzira kad- napisao je francuski reprezentativac.

Osim vrijeđanja na račun protivničkih igrača, svoju porciju dobio je i trener Budućnosti Jasmin Repeša kojeg se s tribina "častilo" uzvikom "Ubij Šiptara". Nakon što se očekivala reakcija hrvatskog stratega, Repeša se nije ni pojavio u press salonu za izjave kao ni ostatak iz tabora budućnosti. Nakon toga su se javili čelnici kluba koji su izjavili da nitko ne namjerava dati komentar na minule događaje.

Iz Budućnosti su izdali priopćenje u kojem traže smjenu vodstva ABA lige.

"U dogovoru s Čovićem direktor i sportski direktor ABA lige omogućili neregularnost u petoj utakmici finala i fizičke napade na igrače Budućnost Volija. Igrači i stručni stožer Budućnost Volija su večeras doživjeli horor - linč i fizičko nasilje. Nakon napada kojeg su zabilježile kamere i prenijeli svi mediji uključujući i srpske, a koje su snimili i članovi naše delegacije, kada su igrači gađani upaljačima, drškama, stolicama i drugim predmetima i kada su napadnuti od strane velikog broja navijača na terenu, povukli su se u svlačionicu, spašavajući se od agresije, potpuno nezaštićeni od strane policije i pored obećanja koje je policija danas poslala Klubu u službenom priopćenju. Povrijeđeni su igrači Norris Cole, Suad Šehović, a Nemanja Gordić je pogođen stolicom. Svjesni da je atmosfera takva da nema uvjeta da se odigra utakmica, od čelnika ABA lige, za koje smo dobili informaciju da su ucijenjeni od strane Crvene zvezde, tražili smo da se isprazni dvorana ili da se utakmica odigra sutra. Na žalost, mada su Novosel i Čabarkapa vidjeli da su naši igrači u pravom smislu riječi jedva izvukli živu glavu i da bi došlo do ozbiljnih povreda košarkaša i stručnog stožera, s potencijalno smrtnim slučajem da su još par minuta ostali na terenu, inzistirali su na tome da se za pet minuta vrate na teren, s prijetnjom da će se utakmica registrirati sa službenim rezultatom od 20:0 u korist Crvene zvezde. Svjesni da u toj situaciji možemo biti samo poraženi, prihvatili smo da bi sačuvali igrače i stručni stožer. Ponosni smo na naš tim što su u takvoj situaciji ipak izašli na teren. O svim događajima ćemo detaljno i s dokazima informirati klubove vlasnike ABA lige, jer s ljudima koji su nas doveli u ovu neprihvatljivu i ponižavajuću situaciju, ABA liga od večeras ne postoji. Očekujemo njihovu smjenu."

"Budućnost: Horor i linč koji je mogao imati smrtni ishod: ABA liga od večeras ne postoji" , "Bilo je najvažnije sačuvati glavu: Budućnost u hororu ostala bez titule" te "KK Budućnost: Gađali kamenjem, drškama od metle, stolicama", samo su neki od naslova s crnogorskog portala Vijesti.me.

