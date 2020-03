Osjećate strah i nelagodu u izolaciji? Psihologinja otkrila zašto je tomu tako

Nogometni klub Dinamo ovih je dana prilično aktivan na svojoj web stranici, a danas su objavili tekst psihiloginje Sandre Šućurović.

Ona nije komentirala odnose između Uprave te trenera Bjelice i igrača već se okrenula onome što ljudi osjećaju i kako bi se trebalo ponašati u kriznim vremenima koja trenutno utječu na naše živote.

- Pomaganje drugima ima razne benefite na naše mentalno zdravlje. Trenutno imamo osjećaj nedostatka kontrole koji kod mnogih ljudi uzrokuje strah i neugodne emocije. Uz to, javlja se strah od nepoznatog – ovaj virus je nov i na mnoga pitanja još nemamo odgovor. Upravo nedostatak odgovora i mnoga druga pitanja mogu izazvati osjećaj bespomoćnosti i ranjivosti.

Pomaganje drugima pomaže nam da vratimo osjećaj kontrole u svoj život koji je trenutno jako narušen te nam uz to pomaže naći svrhu i smisao. Krenimo od malih stvari koje svi možemo napraviti za druge, no prije svega slijedimo propisane mjere ponašanja, širimo pozitivan duh i ne podliježimo širenju lažnih i uznemirujućih glasina. Budimo dobri jedni prema drugima, nazovimo svoje prijatelje i poznanike i budimo im podrška.

Uz pomaganje drugima važno je da naučimo prihvatiti situaciju i sve svoje emocije. Nije dobro boriti se protiv svojih emocija. Negiranje stvarne situacije i pretjerano glumljenje hrabrosti nije preporučljivo. Naprotiv, potrebno je doći u doticaj sa svojim neugodnim emocijama i truditi se nastaviti dalje. Svaki pokušaj da se riješimo svojih neugodnih emocija i misli vezanih uz neugodne emocije samo će ih pojačati. Govoriti sebi: „Neću misliti o tome!“ nije učinkovito jer time povećavamo vjerojatnost da o istome mislimo.

Sjetimo se reklame „Nemoj misliti na torticu!“. Tko je uspio ne misliti na torticu? To je isto kao da pokušamo ne misliti o ničemu. Nije moguće zaustaviti naš misaoni proces i zbog toga to ne trebamo niti pokušavati, već se trebamo truditi prihvatiti emocije. Prihvaćanje negativnih emocija bez prosuđivanja i pokušavanja da iste promijenimo pomaže nam da se bolje nosimo sa stresnim situacijama. Prihvatljiv stav prema emocijama ne dozvoljava da se negativnost nakupi do stupnja preplavljivanja. Stoga, priznajmo sebi da je sasvim u redu da ovih dana nismo u redu, da osjećamo strah i nelagodu kao i većina ljudi oko nas. Prihvatimo svoje emocije i napravimo si dnevne rutine... - poručila je Sandra Šućurović, psihologinja Nogometne škole GNK Dinamo.

Pomoć pogođenima potresom u Zagrebu te zaraženima koronavirusom "Zajedno za Zagreb" Donacije za uplatitelje iz Hrvatske uplaćuju se na račun: HR1210010051863000160 Državni proračun Republike Hrvatske s pozivom na broj odobrenja: HR68 5371 - OIB uplatitelja.



Donacije za uplatitelje izvan Hrvatske uplaćuju se na račun Ministarstva financija kod Hrvatske narodne banke, na broj računa IBAN: HR12 1001 0051 8630 0016 0



"Hrvatska protiv koronavirusa"



Donacije za uplatitelje iz Republike Hrvatske uplaćuju se na račun HR1210010051863000160 Državni proračun Republike Hrvatske s pozivom na broj odobrenja: HR68 5380 - OIB uplatitelja.



Donacije za uplatitelje izvan Hrvatske uplaćuju se na račun Ministarstva financija kod Hrvatske narodne banke na broj računa: IBAN: HR12 1001 0051 8630 0016 0

>>>> Pogledajte što o koronavirusu kaže Ivan Đikić