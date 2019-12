Osijek preko Intera do polufinala, Bočkaj sjajno zabio iz slobodnjaka

Nakon Lokomotive plasman u polufinale hrvatskog nogometnog Kupa izborio je i Osijek koji je u četvrtfinalnom ogledu u Zaprešiću pobijedio Inter 2-0.

Osijek je poveo već u 16. sekundi utakmice golom Marka Marić, a pobjedu gostiju je potvrdio Petar Bočka u 79. minuti sjajnim pogotkom iz slobodnog udarca sa 25 metara.

Prvi pobjednik hrvatskog Kupa priželjkivao je čudo, međutim već u 16. sekundi utakmice gosti su poveli i usmjerili susret na svoju stranu.

Nakon što je Osijek krenuo s centra, domaći branič Ivan Tatomirović je loše reagirao i lopta je došla do Antonija Mancea, a on je odmah asistirao Mariću koji je izašao sam ispred Mladena Matkovića i zabio jedan od najbržih golova u povijesti hrvatskog Kupa. Bio je to njegov već 13. gol ove sezone u svim natjecanjima.

U nastavku susreta bilo je prilika na obje strane, ali ne i pogodaka sve do 79. minute kada je Bočkaj fantastičnim udarcem zabio za 2-0.

U 24. minuti dogodila se i jedna sporna situacija, sudac Ivan Bebek je dosudio kazneni udarac za Inter zbog igranja rukom u kaznenom prostoru, ali je potom promijenio svoju odluku.

Osijek se tako pridružio Lokomotivi koja je u utorak kao gost svladala vodeći sastav Druge lige Šibenik sa 4-0, a strijelci su bili Uzuni (27), Karačić (48), Cokaj (82) i Halilović (90+2).

U srijedu će još igrati Gorica i Slaven Belupo, dok je dvoboj Rijeka - Dinamo odgođen za 5. veljače.

REZULTATI ČETVRTFINALA

Inter - Osijek 0-2 (Marić 1, Bočkaj 79)

Gorica - Slaven Belupo (19.00 sati)

U utorak, 3. prosinca:

Šibenik - Lokomotiva 0-4 (Uzuni 27, Karačić 48, Cokaj 82, Halilović 90+2)

Rijeka - Dinamo (5. veljače)