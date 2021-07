Osijek moćno ulazi u novu sezonu: Pojačao se bivšim igračem Dinama

Hrvatski nogometni doprvak Osijek objavio je kako je potpisao trogodišnji ugovor s 25-godišnjim veznjakom Ivanom Fiolićem, dosadašnjim članom belgijskog Genka.

Fiolić je bivši mladi reprezentativac koji je karijeru započeo u Dinamu koji ga je jedno vrijeme usmjerio na kaljenje u Lokomotivu, da bi u ljeto 2018. otišao u Belgiju da bi ga Genk slao na posudbe u AEK iz Larnace, odnosno Cracoviju iz Krakowa. Može igrati na više pozicija u momčadi, primarno u sredini terena, ali i na krilu.

- Menadžer i ja odbijali smo neke druge ponude kako bih došao u Osijek. Znao sam da će kad-tad ponovno doći dan da nastavim raditi s trenerom Bjelicom. I drago mi je da je ovako završilo, da sam postao član kluba koji ima lijepu i visoku reputaciju u hrvatskom nogometu. U odnosu na vrijeme kada sam posljednji puta igrao u HNL-u Osječani su zaista u svemu napravili veliki iskorak i zato sam sretan što sam sada ovdje - rekao je Fiolić.

- Iako smo bili kratko zajedno u Maksimiru, u tih mjesec i pol dana zaista sam bio zaista zadovoljan onim što je on pokazivao. Drago mi je što se opet susrećemo i mislim da dovodimo kvalitetnog igrača koji može igrati na četiri pozicije veznoga reda, koji i u centrali, ali i na boku može pružiti jako puno. Vjerujem da će mu, nakon ove posljednje dvije godine, Osijek biti veliki izazov i da će nam pomoći u nastojanju ostvarenja naših ciljeva. Važno je napomenuti da se on odrekao ne baš malog novčanog iznosa da bi ostvario ovaj transfer i stvarno je i time potvrdio veliku želju za dolaskom kod nas. A kada je tako, onda jednostavno takvog igrača morate dovesti. I to smo i učinili - naglasio je Bjelica.