Osijek će dobiti fantastičan novac za Miereza, igrač je inzistirao da napusti klub

Iz Slavonije dolaze vijesti da je Ramon Mierez (27) napustio Osijek uoči važnog europskog ogleda. Naime, najbolji strijelac SuperSport HNL-a iz prošle sezone izborio je transfer u Al Jaziru iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. On tako neće pomagati Osijeku koji sljedećeg tjedna čeka druga utakmica trećeg pretkola Konferencijske lige protiv azerbajdžanske Zire.

Inače, Mierez već dugo koketira s odlaskom iz Osijeka, navodno je bio nezadovoljan kada je trener bio Zoran Zekić, a sada je i sam spakirao kofere. Povezivalo ga se s Dinamom, a pojavila se i priča da ga želi moskovski Lokomotiv. No, on je na kraju otišao u UAE.

Prema Transfermarktu vrijednost mu se procjenjuje na četiri milijuna eura, no ovaj transfer bit će u vrijednosti tri milijuna eura, koliko će Osijek dobiti odštete. Lijepa je to svota za klub koji vodi talijanski trener Federico Coppitelli. Usprkos zaradi bit će to veliki udarac za klub jer, podsjetimo, u drugom pretkolu KL-a protiv Levadije koju je Osijek prošao s ukupnih 6:1, Mierez je postigao tri gola te namjestio dva.

Navodno je prodaja obavljena na izričitu želju igrača, kojemu sljedeće godine istječe ugovor. Osijeku je ovo bila zadnja prilika da zaradi na prodaji 27-godišnjeg Argentinca koji je u četiri godine u klubu upisao 152 utakmice te 63 gola uz 14 asistencija.

>> Ovako izgleda Modrićev penthouse u centru Zagreba. Vatreni je platio bogatstvo