Opljačkali bivšeg F1 prvaka, ali nisu računali na potez u stilu Jamesa Bonda!

Bivši svjetski prvak u formuli 1 Nijemac Sebastian Vettel (34) bio je žrtva pljačke u Barceloni, nakon čega je na skuteru lovio razbojnike.

Policija je potvrdila kako je četverostruki svjetski prvak u napadu prošao bez ozljeda, ali su mu razbojnici ukrali ruksak iz automobila.

Pljačka se dogodila u središtu Barcelone ispred hotela u kojem je pilot Aston Martina odsjeo tijekom utrke VN Barcelone ovoga vikenda.

Španjolski mediji navode kako je Vettel ostavio otvoren prozor na svom automobilu što su prevaranti iskoristili i ukrali mu ruksak.

Foto: GIUSEPPE CACACE/REUTERS FILE PHOTO: Formula One F1- Saudi Arabian Grand Prix - Jeddah Corniche Circuit, Jeddah, Saudi Arabia - December 4, 2021 Aston Martin's Sebastian Vettel during qualifying Pool via REUTERS/Giuseppe Cacace/File Photo Photo: GIUSEPPE CACACE/REUTERS

Međutim, Nijemac je na električnom skuteru krenuo u lov za razbojnicima nakon što je uspio odrediti lokaciju ukradenog ruksaka pomoći slušalica koje su bile u njemu.

Slušalice je pronašao odbačene, a pretpostavlja se da su pljačkaši shvatili da bi im se moglo ući u trag.

Lokalni mediji navode kako je policija otvorili istragu nakon što je Vettel prijavio zločin.

Nijemac je u nedjelju osvojio 11. mjesto na VN Španjolske, a trenutačno je na 14. mjestu u ukupnom poretku svjetskog prvenstva.