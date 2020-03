Opet im je Srbin presudio na lud način: Kecmanovo prokletstvo sustiglo Cibose i u Kopru!

Kecmanovo prokletstvo, čini se, i dalje prati Cibonu jer i ove nedjelje, baš kao i jedne prije 10 godina, "vukovi" su izgubili važnu utakmicu tricom preko cijelog terena. A dotukao ih je opet jedan srpski košarkaš, ovaj put krilo Primorske Marko Luković za bolnih 78:79.

Te 2010. radilo se o finalu ABA lige usred prepune zagrebačke Arene i porazu od Partizana (74:75), nakon trice Dušana Kecmana, postignute u roku od 0.6 sekundi što je po zakonima fizike nemoguće za takav pokret kojeg je izveo igrač crno-bijelih. No, suci su to ipak priznali.

No, ovo što se Ciboni dogodilo u Kopru suci nisu uopće morali pregledavati jer su domaćini imali sasvim dovoljno vremena (2.1 sekundu) za vrlo sličan šut. A samo toliko ostalo je na semaforu kada je razigravač Matic Rebec stao na crtu za slobodna bacanja i to u prilici da vodstvo svoje momčadi sa "plus dva" (78:76) poveća na, i za ovakve šuteve, nedostižnih "plus četiri".

Nažalost, Rebec je prvo promašio nenamjerno, a drugo namjerno što mu je bilo sugerirano s klupe. Jer, da je pogodio drugo bilo bi "samo" tri razlike za goste, ali bi domaćini imali minutu odmora i priliku da za tih 2.1 sekundi tricom izbore produžetak.

Stoga je Cibonin trener Ivan Velić povukao potez kakav bi u toj situaciji tražila velika većina trenera. Jer, nitko od njih u tim trenucima ne vjeruje da može primiti ovakav koš, no i to se događa. Posebice ako se nečim zamjeriš košarkaškim Bogovima.

No, ako se i ide na varijantu namjerno promašenog bacanja onda se ne smije dogoditi da igrač koji izvodi taj očajnički pokušaj šutira nesmetano, a Cibonin centar Bundović je Lukovića ispratio pogledom. Čak mu se i izmaknuo, valjda u strahu da ne napravi prekršaj za dva slobodna bacanja. Da se Lukovića prisililo na dodavanje već bi se potrošilo vrijeme na šut, no cibosi očito nisu vjerovali da se ovo može dogoditi.

A sve ovo s Lukovićevim sretnim ubačajem ozbiljnoj momčadi se ne smije dogoditi, pogotovo ako još 31 sekundu prije kraja vodi sa 78:73. Sekundu poslije Barič je zabio dvicu za 78:75 da bi Cibonin Amerikanac Gibson promašio tricu. Domaćinov Amerikanac Gibbs pogađa samo jedno bacanje za 78:76 i onda dolazi već opisana završnica nakon koje se Zagrepčani trebaju danima lupati po glavi.

S ovim porazom, cibosi su se doveli u situaciju da čak, po prvi put u povijesti kluba, mogu ispasti iz prve ABA lige. Ili pak, što je nešto bolji scenarij, u baraž sa drugoplasiranim drugoligašem za ostanak u gornjem domu.

Dodajmo da je utakmica odigrana bez gledatelja zbog straha od širenja koronavirusa.

Poredak: 1. Partizan 16-4, 2. Budućnost 14-5...8. Igokea 7-13, 9. Mega 6-14, 10. Cibona 6-14, 11. Krka 6-14, 12. Zadar 5-15.