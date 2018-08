Đoković molio navijače za pomoć, javili mu se deseci tisuća

Novak Đoković polako se vraća u formu u kojoj je nekoć bio. Nakon operacije u siječnju ove godine Nole je strašno pao, u povratku ga je pobjeđivao tko je stigao.

No, posljednjih tjedana je na vrhunskoj razini, a najveći uspjeh mu je osvajanje Wimbledona.

Đoković želi nastaviti u tom ritmu i dalje pa je odlučio na turniru u Torontu zaigrati u pojedinačnoj konkurenciji, ali i u konkurenciji parova. Želja mu je skupiti što više mečeva i zadržati formu do US Opena koji počinje 27. kolovoza.

#NoleFam help me and @KAndersonATP out... what’s our squad name for doubles? #RogersCup