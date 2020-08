Ognjen Vukojević: Darijo Srna i ja smo rivali, ali je napravio gospodski potez

Bivši hrvatski reprezentativac Ognjen Vukojević (36) jedan je od najzaposlenijih ljudi u hrvatskom nogometu. Aktualni je izbornik reprezentacije do 20 godina, skaut izbornika Zlatka Dalića u A reprezentaciji, a od prije mjesec dana i pomoćni trener ukrajinskog velikana, kijevskog Dinama. Ni mjesec dana nakon što je postao desna ruka treneru Kijevljana Mircei Lucescuu, Vukojević je osvojio prvi trofej. U utorak navečer Dinamo je s 3:1 na Olimpijskom stadionu pobijedio najvećeg rivala Šahtar te podigao trofej ukrajinskog Superkupa.

Nogometni razgovor do zore

– Prvi mi je na trofeju čestitao moj prijatelj, sportski direktor Šahtara Darijo Srna. Bio je to Srnin gospodski potez. Darijo i ja često se družimo, kad god nam to dopuste naše obaveze u klubu. Nema veze što smo u klubovima rivalima, uostalom Srna me i dočekao u Kijevu – rekao je Vukojević pa dodao:

– A moj šef u Dinamu Mircea Lucescu bio je jako sretan, bilo mu je drago što je pobijedio svoj bivši klub i iznimno je zadovoljan svime što smo na treninzima napravili u ovih mjesec dana.

Vukojević nam se javio dok ga je Mate Lončar vozio prema rivi na kojoj će se ukrcati na brod za Opat, gdje će provesti tri-četiri dana s bliskim prijateljem Antom.

– Ne znam čemu se više veselim, da mu prenesem dojmove nakon sjajnih mjesec dana u Kijevu ili još jednom prepričavanju njegovih morskih dogodovština ovog ljeta. Još sam uvijek pod dojmom iznenađujuće pobjede i velikog trijumfa Dinama protiv Šahtara, s kojim smo osvojili superkup Ukrajine.

Je li to iznenađenje?

– Jest, čak i za nas u stručnom stožeru, jer nismo bili sigurni da će igrači na terenu reagirati onako dobro kao što je to bilo na treninzima. Početak je to povratka Dinama kao nacionalnog ukrajinskog kluba na stare staze slave – objasnio je Vukojević.

Dok nije počeo raditi s velikim trenerskim magom, Rumunjem Lucescuom, nije bio svjestan sve raskoši njegova znanja.

– Sada mi je jasno zašto i u osmom desetljeću života dobiva milijunske poslove i zašto je njegov prelazak u Dinamo, nakon što je godine proveo na klupi Šahtara, izazvao takvu histeriju i tolike kontroverze u cijeloj Ukrajini. Posebno burno, naravno, reagirali su ultrasi, najžešći navijači Dinama, ali sve je lakše nakon pobjede u Superkupu. A ja i prije toga nisam poremetio sjajan odnos s navijačima, još iz vremena igračkih dana u Kijevu.

Noć nakon pobjede u Superkupu Vukojević je sve do svitanja proveo u razgovoru s Lucescuom, koji je čak 13 godina proveo na klupi Šahtara pa zato ne čudi što je Ukrajincima bio šok kada je ljetos preuzeo najveće rivale.

Skautira Čehe za Dalića

– U razgovoru s Lucescuom definitivno sam shvatio da još jedanput u životu moram biti zahvalan predsjedniku Hrvatskog nogometnog saveza, našoj Zlatnoj kopački Davoru Šukeru, koji je prijelomno utjecao na mene da se uhvatim u koštac s izazovom pozicije prvog suradnika gospodina Lucescua, u ova izazovna vremena za moj Dinamo Kijev i ukrajinski nogomet – rekao je Ognjen pa dodao:

– Nakon kratkog odmora na moru stižem u Zagreb, gdje ću provesti dva dana u druženju sa svojim prijateljima, a nedjelja je pravi obiteljski dan te ću je provesti u obiteljskom domu u Bjelovaru sa svojim roditeljima i sinom Lukom. Jedini originalni dres iz igračkih dana u Dinamo Kijevu koji sam uspio sačuvati u posjedu je i na čuvanju kod moje majke. U nedjelju na obiteljskom ručku sinu Luki poklonit ću zlatnu medalju za pobjedu protiv Šahtara i ukrajinski Superkup.

Neće se Ognjen dugo odmarati.

– Od ponedjeljka me očekuju obaveze skautiranja u stožeru Zlatka Dalića, odnosno praćenje Čeha, naših suparnika u skupini na sljedećem Euru – zaključio je Vukojević.