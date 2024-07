Odigrao je partiju kakvu nismo vidjeli od vremena Kukoča: Istinski vođa hrvatske košarkaške renesanse

Na otvaranju predolimpijskog turnira u Ateni svjedočili smo jednoj od najboljih predstava hrvatskih košarkaša posljednjih godina. Koja je bolja čak i od one prošloljetne senzacionalne pobjede nad Turskom usred Istanbula (84:71) koja ih je i dovela do Atene. I tada je – s 22 koša i 11 skokova – igrač utakmice bio Dario Šarić. Baš kao i sada, u uvjerljivoj pobjedi nad Slovenijom (108:92), prvoj nakon pet uzastopnih poraza od sjevernih nam susjeda. Protiv Slovenaca 30-godišnji krilni centar (208 cm) uknjižio je trostruko-dvoznamenkasti učinak od 19 koševa, 10 skokova i 10 asistencija. Prvi je to Šarićev triple-double u dresu nacionalne vrste, a treći u povijesti Hrvatske na velikim natjecanjima.

Prvi je ostvario Stojko Vranković na Eurobasketu 1993. koji je u utakmici za treće mjesto s Grčkom upisao 12 koševa, 13 skokova i čak 10 blokada. Drugi je, dvije godine kasnije, na Eurobasketu u Ateni uknjižio Toni Kukoč igrajući protiv Finske (15 koševa, 12 skokova, 11 asistencija). Nakon uvjerljive pobjede nad Slovencima hrvatski izbornik Josip Sesar nije mogao izbjeći pitanje o Šišiju:

– On je naš kapetan, naš vođa koji je sjajno kontrolirao ritam utakmice. Kada on igra s loptom, Dario je možda i najbolja četvorka među europskim košarkašima.

Slično je zborio i naš startni centar Ivica Zubac koji je u svojih 18 minuta ubacio isto toliko koševa uz osam skokova i pet asistencija:

– Dario je bio nevjerojatan. On je naš vođa, on nas povezuje na parketu. Mi mu vjerujemo, a on nas vodi na terenu i izvan njega. On to radi cijelu karijeru i to nije ništa novo za nas.

A sam Dario, kao istinski kapetan, najmanje je govorio o sebi i svom statističkom postignuću.

– Otvorili smo utakmicu jako dobro i potom odigrali jako dobru timsku utakmicu. Ne bih htio nikoga isticati, no moram reći da je Goci Filipović u krucijalnim trenucima pogađao dalekometne šuteve. Momčadi koja se okupila prošlo ljeto ovo je bio najjači test, no pokazali smo da znamo i možemo igrati.

Hrvatska je u jednom trenutku imala i 29 koševa prednosti, a na kraju je završilo "plus 16". Za europsku košarkašku javnost, pa tako i domaću, to je zacijelo iznenađujući ishod, no je li i za same Sesarove izabranike?

– Ušli smo u utakmicu spremni da se borimo i željni da pokažemo da možemo igrati košarku visoke razine. Kad su već Slovenci imali u Dončiću ogromnu prednost, jer riječ je o možda i najboljem košarkašu današnjice, mi smo uspjeli iskoristiti neke svoje adute – ispričao je Šarić.

Nije lako sjetiti se kada je Hrvatska posljednji put nekom suparniku najvišeg ranga, na najvišoj natjecateljskoj razini, zabila više od 100 koševa. Dirigiran ponajviše od Šarića (10 asista), Hezonje (8 asista), Filipovića (6 asista) i Zupca (5 asista), hrvatski se napad može pohvaliti i s rekordne 34 asistencije, ali i sjajnim postocima učinkovitosti – 67 posto za dvicu odnosno 46 posto za tricu.

A u takvoj utakmici nisu briljirali samo spomenuti protagonisti nego i neki momci iz sjene NBA i euroligaških igrača – ponajprije razigravač Goran Filipović, zatim pričuvni centar Danko Branković te krilo Toni Nakić.

A svojom predstavom protiv Slovenaca (21 koš, šest trica iz sedam pokušaja) Filipović je podsjetio na svoju dosad najbolju reprezentativnu izvedbu. A bila je to ona u kvalifikacijama za prošlo Svjetsko prvenstvo, kada je Hrvatska u gostima pobijedila Švedsku, u čemu je Filipović sudjelovao s 29 koševa uz savršen šut za tricu (pet od pet).

Ovaj je put Goci promašio jednu tricu, ali uz pogođenih šest bila je to partija za pamćenje.

– Neka završi ovaj turnir pa ću onda rangirati svoje reprezentativne utakmice. Protiv Slovenije pomogli su mi i suigrači. Kako smo dosta spuštali loptu u reket, oni su vraćali van, a ja sam pogađao. Kad sam uhvatio ritam, onda sam preuzeo inicijativu.

Što je bio "game plan" protiv četvrte reprezentacije s prethodnih Olimpijskih igara?

– Bitno je bilo zaustaviti njihovu tranziciju, kontrolirati trčanje, kako naprijed tako i nazad. I spustiti balun našim visokim igračima u kojima je izbornik Sesar vidio našu prednost.

Dončić jest ostvario još jedan triple-double, ali nije uspio razigrati suigrače:

– Što bi rekli Amerikanci, biraj svoj otrov. Teško je zaustaviti takvu klasu, no najvažnije je da smo mi dobili utakmicu.

Brankovićev osobni rekord

A otrovan za Slovence bio je naš najviši igrač, 23-godišnji centar euroligaša Bayerna Danko Branković (217 cm), koji je postigao svoj novi reprezentativni rekord.

– Dosad je bilo 12 koševa, mislim protiv Finske, a evo sada je 15. Uz četiri prekršaja Zupca, dobio sam priliku i iskoristio.

Jedan od atraktivnijih trenutaka utakmice bilo je njegovo zakucavanje preko naturaliziranog Amerikanca Josha Neba.

– Suigrači su me nalazili s kvalitetnim dodavanjima. Tako ja igram, iz rolanja, poneki šut i skok u napadu.

I Danko će ustvrditi da ovakav ishod protiv drugorangirane reprezentacije u cijelim olimpijskim kvalifikacijama (među 24 vrste) njih nije iznenadio.

– Možda nekoga iznenadili jesmo, ali sebe nismo. Mi smo vjerovali da možemo..

Još jedan igrač iznenađenja, s klupe, bio je Šibenčanin Toni Nakić, koji je igrao kao lažna četvorka kada bi izbornik Sesar spustio petorku. Igrač španjolskog prvoligaša Breogana, gdje ga vodi hrvatski trener Veljko Mršić, dobro je utrčavao pod koš, a zabio je i jednu tricu.