Na Maksimiru trljaju ruke: Od posla s Olmom mogli bi zaraditi ogroman novac, i više od planiranog

Dani Olmo je neupitno jedan od najboljih igrača Europskog nogometnog prvenstva u Njemačkoj. Napadački veznjak španjolske reprezentacije je nakon oporavka od ozljede u turnir ušao kao opcija s klupe, no ozljedom prvotimca Pedrija, ali i svojim igrama došao je do mjesta prvotimca i postao jedan od glavnih razloga ulaska Španjolske u finale.

Olmo je na diobi prvog mjesta ljestvice strijelaca s tri postignuta pogotka, koliko imaju i Cody Gakpo, Jamal Musiala, Georges Mikautadze i Ivan Schranz. Međutim, Olmo je jedini igrač na ovom turniru koji je direktno sudjelovao u čak pet pogodaka, budući da je uz tri pogotka upisao i dvije asistencije, pa je tako prema zbroju golova i asistencija sam na čelu ljestvice prvenstva.

Posebno je izvedbama u četvrtfinalu i polufinalu (dva pogotka i asistencija) istaknuo izrazito ozbiljnu kandidaturu za Zlatnu loptu Europskog prvenstva, nagradu za najboljeg igrača turnira. Prema kladionicama su u ovom trenutku glavna dva favorita za nagradu upravo Olmo te njegov momčadski kolega Lamine Yamal, a u društvu od pet favorita još se nalaze dvojica Španjolaca, Rodri i Fabian Ruiz, te Nizozemac Cody Gakpo.

Ovakva sjajna izvedba na velikom natjecanju je, naravno, već utjecala na porast interesa za 26-godišnjeg Olma, koji je od 2020. godine član njemačkog RB Leipziga. Već se prije Eura puno pričalo o tome da ga u svojim redovima želi Barcelona, u kojoj je i bio kao klinac od 2007. do 2014. godine, no interes su sad pokazali i ostali europski 'teškaši' poput Manchester Cityja, Bayerna, Manchester Uniteda i Tottenhama.

Tu treba istaknuti zanimljivu odštetnu klauzulu koju Olmo ima u ugovoru s Leipzigom. Naime, u ugovoru stoji da Olmo može napustiti njemački klub za odštetu od 60 milijuna eura, no samo ako transfer bude dogovoren do 15. srpnja, to jest u roku od idućih pet dana. Spomenuti zainteresirani klubovi bi ga definitivno voljeli dovesti za cijenu koja se na današnjem tržištu ne smatra ni skupom za igrača takve klase, no vrlo je upitno hoće li stići dogovoriti transfer i osobne uvjete u tako kratkom roku.

U priču tu ulazi i hrvatski prvak Dinamo. Vjerojatno sada već svi znamo priču u kojoj je Olmo 2015. kao klinac došao u zagrebački klub te tamo igrački stasao, ušao u seniorski nogomet i briljirao u dresu plavih. Za prvu momčad Dinama Olmo je upisao 124 nastupa, zabio 34 pogotka i dodao 28 asistencija, a ono što Dinamove navijače, no i generalno Hrvate, posebno veseli jest činjenica da Olmo uvijek ističe koliko je zahvalan Dinamu i Hrvatskoj, koju napominje kao svoju drugu domovinu.

No vratimo se mi na poslovni i financijski dio ove priče. Kad je Dinamo prodao Olma Leipzigu u siječnju 2020. godine za 29 milijuna eura odštete, dogovorena je i klauzula o bonusu za Dinamo od buduće prodaje. Ta klauzula kaže da će Dinamo dobiti 20 posto iznosa od razlike Olmovog transfera iz Dinama u Leipzig i Olmovog transfera iz Leipziga u novi klub. Primjerice, ako se ostvari transfer Olma do spomenutog roka 15. srpnja, te samim time bude iznosio 60 milijuna eura, Dinamu bi pripalo 20 posto od razlike koja bi u tom slučaju iznosila 31 milijun eura. Dakle, Dinamo bi za novi Olmov transfer u tom slučaju dobio 6,2 milijuna eura.

Već to bi bila lijepa dodatna svota novca za Dinamo. Samo taj bonus bi iznosio više od cjelokupnog iznosa izlaznih transfera, primjerice, Mislava Oršića u Southampton (5,7 mil. €), Marcela Brozovića u Inter (5 mil. €), Alena Halilovića u Barcelonu (5 mil. €) ili pak Borne Sose u Stuttgart (6 mil. €). Međutim, budući da je teško za očekivati da će se izlazni transfer iz Leipziga realizirati toliko brzo, na račun Dinama bi vrlo vjerojatno mogao leći i znatno veći bonus, posebice ako Olmo bude proglašen najboljim igračem turnira.

U tom slučaju bi Leipzig nakon 15. srpnja bez velikih problema mogao prodati Olma i za svotu od, recimo, 90 milijuna eura. Kad bi se takvo što dogodilo, Dinamo bi uprihodio bonus od 12,2 milijuna eura, a kako Dani igra na Euru i koliko Euro podiže cijene igrača, takav scenarij uopće nije nemoguć.