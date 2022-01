Nutricionistica otkriva: Od namirnica punih šećera plivači mogu potonuti, baš kao i od pohanog

Mnogi sportaši dobro znaju ime Mirjane Tonković, jer ta inženjerka biokemije i nutricionistica sada već dugi niz godina osim s oboljelima od teških bolesti radi i sa sportašima. A 2022. godina počela joj je u Vukovaru, u kojem se plivačka reprezentacija Hrvatske tradicionalno priprema za nadolazeća natjecanja. Domaćini su im bili hotel Lav i Sportski objekti Vukovara, a Mirjana Tonković kaže da je njena suradnja s plivačima počela – slučajno.

Treba im ‘hrpa’ kalorija

– Dugo radim s raznim sportašima i trenerima i često me preporuče drugima. Tako me netko preporučio i Hrvatskom plivačkom savezu i usrećio suradnjom, jer ovdje sam zatekla profesionalnu organizaciju i koordinaciju sportaša i trenera, a samo taj pristup reda i rada može dovesti do vrhunskih rezultata. Plivači imaju odličan stručni tim u kojem su treneri, doktorice sportske medicine i razni drugi stručnjaci, što je rijetkost u našem sportu – objašnjava nutricionistica te potvrđuje da su upravo plivači među sportašima kojima treba “hrpa” kalorija:

– Kada sam s plivačima i timom otišla na pripreme u Pulu, primijetila sam da hrana nije pripremljena za njih, da piju sokove iz aparata, što zbog količine šećera utječe na energiju i rad jetre. Naime, za plivače je osim hrane podjednako važna i tekućina, jer oni na treninzima i natjecanjima troše kalorije, ali i gube puno tekućine, tako da i prehrana i konzumacija tekućine moraju biti stručno osmišljene.

A kako izgleda dan plivača na pripremama?

– Oni ustaju jako rano, jer prvi trening je u 6 sati. Prije njega moraju imati lagan doručak uz čaj ili izotonički napitak. Nakon trosatnog treninga jako su gladni i tada ih čeka jači doručak i nadoknada izgubljene tekućine. Kvaliteta i kvantiteta njihove prehrane mora se rasporediti prema rasporedu treninga, a najvažnije su kvalitetne namirnice: meso, riba, povrće i voće te, najvažnije, to da obroci moraju biti kvalitetno pripremljeni. Plivanje spada u vrlo zahtjevne sportove, a plivači u naponu snage troše od 6000 do 7000 kalorija dnevno, objašnjava Tonković i uspoređuje njihovu prehranu s prehranom boksača, s kojima je također mnogo radila:

– Boksači također troše puno kalorija, naravno to kod njih ovisi o kategoriji i tjelesnoj težini. Prehrana plivača je specifična, jer oni ne smiju biti gladni, ali ni jako siti. Plivaju cijeli dan, po tri sata u komadu, a navečer još idu na suhi trening u teretani. Zato su im najvažniji proteini, voda i izotonički napici, kojima će nadoknaditi izgubljene elektrolite, a za razliku od njih boksači moraju uzimati i aminokiseline, uz odgovarajuće obroke bez masnoće. Naravno, svaki razrađen plan prehrane ovisi i o onima koji će obroke skuhati, a Mirjana Tonković kaže da su kuhari u Vukovaru bili – za Michelinove zvjezdice:

– Kad napišem jelovnike, koji su prilagođeni godinama, tjelesnoj težini i raspored treninga plivača, predam ih hotelu i s njima prođem raspored treninga i vrijeme svih obroka. Važno je osmisliti kombinaciju namirnica, a kuharima uvijek objasnim i način pripreme. Moram pohvaliti osoblje u Vukovaru, koje je pokazalo visoku razinu profesionalnosti, uz obilje slavonske ljubaznosti. A na kraju, zajedno s trenerima i ostalim stručnjacima, “odigram” i ulogu strogih roditelja koji prate jesu li ‘djeca’ sve pojela i jesu li popila dovoljno preporučenih napitaka – kroza smijeh objašnjava Mirjana Tonković.

Od pohanaca bi potonuli

Otkriva da plivači najviše vole piletinu i puretinu, kuhana jaja, rajčice, kupus na salatu i povrće na grilu. Naravno, to su sve mladi ljudi koji vole i slatko, ali kolači su im na jelovniku dva do tri puta tjedno. Zabranjene su im masne i slane grickalice, ali i keksi i čokolada.

– Od namirnica punih šećera mogu potonuti, baš kao i od pohanog – šali se Mirjana i kaže da oni to dobro znaju.

Video - Bilić: Protiv Ukrajine nam se neće dogoditi loš dan, jači smo za barem sedam razlike