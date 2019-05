Novi spektakl - Đoković protiv Nadala u finalu Rima

U finalu ovogodišnjeg izdanja ATP turnira tenisača iz serije "masters 1000" u Rimu igrat će prva dva igrača svijeta, Srbin Novak Đoković i Španjolac Rafael Nadal.

Branitelj naslova Nadal je u prvom polufinalu nadigrao Grka Stefanosa Tsitsipasa sa 6-3, 6-4, dok je Đoković u drugom svladao Argentinca Diega Schwartzmana sa 6-3, 6-7 (2), 6-3.

I Nadal i Đoković će danas loviti svoj 34. naslov na nekom turniru iz serije "masters 1000", a bit će to njihov 54. međusobni dvoboj. Trenutačno Đoković vodi sa 28-25. Finale je na rasporedu u 16 sati.

U Rimu je Nadal do sada slavio osam, a Đoković četiri puta. Od 2005. do 2015. godine pobjednički pehar u "vječnom gradu" podizali su samo njih dvojica, da bi 2016. i 2017. tu dominaciju prekinuli Andy Murray i Alexander Zverev, no sada je ponovno došao red na Đokovića i Nadala.

POLUFINALE:

Novak Đoković (Srb/1) - Diego Schwartzman (Arg) 6-3, 6-7 (2), 6-3

Rafael Nadal (Špa/2) - Stefanos Tsitsipas (Grč/8) 6-3, 6-4