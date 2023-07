Novak Đoković: Ne sjećam se kada sam se osjećao tako jadno

Uspješna suradnja

Goran: 'Novak bi mogao doći do 27 Grand Slam naslova. Ove godine još Wimbledon i US Open'

"Ako Novak ne dostigne Federera ove godine, dogodit će se to sljedeće ili one iza... Ne bi me začudilo da Đoković osvoji devet ili deset Wimbledona", istaknuo je Mats Wilander