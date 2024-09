Nova navijačka drama u najavi: Hrvati oteli zastavu Poljacima, sprema se osveta?

Prije i iza utakmice Hrvatske i Poljske ove nedjelje u Osijeku bilo je navijačkih ekscesa. Ne onako obimnih i teških kao što je znalo biti, ali pričalo se i pisalo i o tome. Došlo je pred utakmicu u Osijeku do tučnjave dviju navijačkih skupina, hrvatske i poljske, a jedna je osoba pri tome lakše ozlijeđena.

No, na navijačkim stranicama po društvenim mrežama može se vidjeti kako se grupica hrvatskih - nazovimo ih navijačima - hvali ukradenom poljskom navijačkom zastavom. Iako se takav čin u navijačkom svijetu smatra velikim trofejem, Poljaci se rugaju jer je to navodno zastava koja nije ukradena ultrasima, već običnim ljudima koji su u Osijek došli turistički.

Po poljskim napisima, zastava kojom su se hrvatski navijači pohvalili nema neku osobitu vrijednost. Sve je eskaliralo na cyber-prostoru do te mjere da sada poljske navijačke skupine spominju osvetu kada Poljska i Hrvatska budu igrale u Varšavi, 15. listopada.

Dakle, jedina crna mrlja koju moramo spomenuti u rubrici 'atmosfera' je navijački sukob u centru Osijeka uz Dravu gdje je 50-ak hrvatskih mladića prebilo pet-šest starijih navijača iz Poljske, ljude od 50-60 godina. Takvi nam slučajevi definitivno stvaraju sram što smo Hrvati, no na stadionu smo mogli biti itekako ponosni.

08.09.2024, Croatia🇭🇷 - Poland🇵🇱 (UEFA Nations League), Croatians with stolen flag, check more here: https://t.co/AdZ9tMjsPH pic.twitter.com/wGy3kxR2II