Norveški izbornik otkrio čime ga je Hrvatska iznenadila i impresionirala

Hrvatska je protiv nas pokazala najbolju igru dosad na prvenstvu i čestitam im na zasluženoj pobjedi, izjavio je nakon poraza od Hrvatske (28-34) na EURU izbornik norveških rukometaša Christian Berge.

"Hrvatska je stvarno igrala sjajno u obrani, a njihov vratar Stevanović je bio prevaga. Mene je Hrvatska impresionirala brzinom, stvarno nisam očekivao da će se toliko brzo vraćati, pa nismo davali lake golove. No, izgubili smo jer smo promašivali, dosta proomašivali. A kada se na to nadoveže i ne baš dobra obrana, onda je poraz bio neminovan. Još možemo do polufinala, ali će nam sada biti jako teško", izjavio je Berge.

Pomoćni trener Norvežana Željko Tomac također je okarakterizirao Stevanovića i hrvatsku obranu kao ključ poraza skandinavske momčadi.

"Jednostavno, nismo imali mirnoću u završnici. Vratar Stevanović je obranio dosta čistih šuteva, a Hrvatska je igrala odličnu obranu u drugom dijelu. U prvom poluvremenu smo još imali igru, a u drugom nas je Hrvatska nadigrala".

Norveški igrač Kent Tonnesen postigao je četiti gola na utakmici.

"Nismo bili strpljivi u napadu, a promašili smo stvarno puno toga. Hrvatska je bila čvrsta i agresivna u obrani, a mi nismo imali odgovora na to. Kada bi i prošli, zaustavljao nas je Stevanović.