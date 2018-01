Sjajni Stevanović vodio Hrvatsku do važne pobjede nad Norveškom

Još je malo vremena ostalo do početka utakmice!

15 minutes to go!!

Croatia vs Norway, what a tough match. Who do you think will win?

RT for Croatia 🇭🇷 @HRStwitt

Like for Norway 🇳🇴 @NORhandball#ehfeuro2018 #hypnoticgame #CRONOR pic.twitter.com/s25tbEE0x2