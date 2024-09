'Nogometaši Dinama će za LP dobiti 30 milijuna eura, a mi moramo platiti 25 tisuća eura kotizacije'

Nova je odbojkaška sezona pred vratima, početkom listopada kreće Superliga, najjače odbojkaško natjecanje u Hrvatskoj, a prije toga startaju i europska natjecanja. U Domu odbojke, gdje obitavaju prvakinje i prvaci Hrvatske, neumorno se, u tišini radi od sredine kolovoza.

Svake godine novi roster

– Prvaci smo Hrvatske u muškoj i ženskoj kategoriji te pobjednici Kupa, također u obje kategorije. Dakle, četverostruka kruna! Zatim, juniorski smo prvaci u obje kategorije, kadetski prvaci također u obje kategorije te mlađekadetski u muškoj kao i najmlađe selekcije također u muškoj kategoriji. Osim toga, seniorke su nam bile druge u MEVZA ligi te su ušle u play-off CEV Kupa – rekao je Darko Antunović, direktor kluba.

Svi ti uspjesi u konačnici su doveli do toga da je mnogo igračica i igrača bilo u fokusu bogatijih inozemnih klubova?

– To je nažalost naša neminovnost s kojom godinama živimo. Zato smo prisiljeni svake sezone nanovo mijenjati rostere. Evo, u ženskoj smo ekipi ostali bez Mihaljević, Antunović i Pavičić, tri igračice koje su bile okosnica našeg lanjskog pobjedničkog sastava. Što se muškog sastava tiče, ostali smo bez stranaca, otišla su oba Slovaka te Crnogorac Milić. Dakle, bez srednjaka, dizača Ivića, korektora Cvancigera... Ostali smo i bez trenera, Ratko Peris izabrao je reprezentaciju s kojom je bio cijelo ljeto. Kao trener muške ekipe vratio se Radovan Gačić.

A u igračkom pogonu, kako ste stvorili ekipu za novu sezonu?

– Kod muških vodilja nam je bila, a tako i kod žena, da primarno pokušamo dovesti domaće igrače. I mlade, ali i starije, koji mogu biti mentori mlađima. U muškom smo sastavu napravili vrlo dobar posao, doveli smo iskusnog Marija Močića na poziciji organizatora igre te Gabrijela Ivančića i s njima smo tu poziciju doista osnažili. Došao je i iskusni srednjak, bivši reprezentativac Stipe Perić, koji se vratio iz Belgije. Da bismo do kraja popunili momčad u skladu s našim potrebama i željama morali smo nažalost potražiti rješenja i izvan naših granica, jer doma nije bilo dovoljno kvalitetnih rješenja. Zato su tu dva mlada crnogorska reprezentativca, korektor Đorđe Jovović te srednjak Nikola Đurović. Doveli smo i grčkog primača pucača iz Olympiakosa, Spyrosa Chandrinosa, a tu je i mladi Riječanin Teo Mičetić koji je već puno ranije potpisao. Odlično se radi i evo već idućeg tjedna, 18. rujna, imamo prvi službeni susret u Budvi, u sklopu kvalifikacija za CEV Ligu prvaka.

Nitko neće u Mladost

Što je sa ženskim sastavom?

– Tu je puno teže. Nažalost, nakon što su već odrađeni inozemni transferi, dogodio se ždrijeb za CEV Ligu prvakinja gdje smo na osnovu dosadašnjih bodova uvršteni u posljednji krug kvalifikacija. Dakle, nikada lakši put do grupne faze Lige prvakinja, i to protiv ekipe Gacko koju smo lani dva puta izbacili, iz kvalifikacija za Ligu prvaka i iz CEV Kupa. I kod žena smo željeli popuniti roster domaćim igračicama, no to je gotovo pa nemoguća misija. Reći ću samo da smo razgovarali s pet sadašnjih, pet bivših i pet budućih reprezentativki i da nijedna od njih nije izrazila želju igrati u Mladosti i pokazati se u Ligi prvakinja. Tako da smo osuđeni pronaći igračice na inozemnom tržištu. I moram reći da uvjet nije bio financijski, jer do toga u razgovorima nismo ni došli, već je jednostavno bio prisutan manjak ambicija. Dakle, do sada smo doveli Mariju Vrban iz Vukovara na mjestu tehničarke te srednjakinju iz Karlovca Ritu Bogadi, ali moramo dovesti još barem dvije strane igračice ako želimo biti konkurentni.

Lijepo zvuči teza "nikad lakši put do Lige prvaka", no koliko je to zapravo opterećenje za klub?

– To je samo trošak za klub, i to ne mali. Jer, nije to nogomet, a mnogi to misle, tu se ne vrti takav novac samo za ulazak u to izabrano društvo. Nogometaši Dinama će, eto, dobiti 30-ak milijuna eura samo za ulazak u skupinu Lige prvaka, dok mi u startu moramo platiti 25.000 eura kotizacije. A da ne kažem da od svih nagrada u grupnoj fazi ne možemo platiti ni dva putovanja. Dakle, klub sve financira sam, vlastitim sredstvima iz proračuna – zaključio je Antunović.