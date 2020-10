No way, Jose: Mourinho imao 3:0 do 82. minute i ispustio pobjedu!

Nogometaši Tottenhama ispustili su tri pogotka prednosti odigravši 3:3 protiv West Ham Uniteda u susretu petoga kola engleskog nogometnog prvenstva.

Spursi su nakon svega 16 minuta imali 3:0 i činilo se kako će rutinski doći do pobjede s kojom bi skočili na drugo mjesto ljestvice.

Momčad Josea Mourtinha je 3:0 imala sve do 82. minute, no u samoj završnici primila je tri gola za nevjerojatan povratak Čekičara. Pogodak za 3:3 zabio je Manuel Lanzini u četvrtoj minuti nadoknade pogodivši sa više od 25 metara same rašlje.

Domaćin je poveo u već u prvoj minuti golom Son Heung Mina na asistenciju Harryja Kanea. U osmoj minuti Kane je zabio za 2:0, da bi u 16. minuti zabio svoj drugi gol na utakmici za visokih 3:0.

No, gosti se nisu predavali. U 82. je smanjio Fabian Balbuena, tri minute kasnije Davison Sanchez je zatresao vlastitu mrežu za 3:2, da bi Lanzini fantastičnim udarcem u sudačkoj nadoknadi izjednačio.

Na ljestvici vodi Everton sa 13 bodova, Liverool je drugi sa 10 bodova, dok Aston Villa, Leicester i Arsenal imaju po devet bodova. Tottenham je šesti s osam bodova.