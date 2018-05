Nitko kao Luka! Treći finale, a on je nezamjenjiv

Svaki put kada priče o Luki Modriću popune naslovnice portala i novina jer je ponovno sve impresiorao svojom igrom i rekordima, prvo se sjetim jedne utakmice hrvatske nogometne reprezentacije i grupice “nogometnih znalaca” koja je sjedila u jednom bjelovarskom kafiću u kojemu se prenosila utakmica. Bilo je to vrijeme Europskog nogometnog prvenstva 2008... protivnički igrač oborio je Modrića, a oni su odmah zavikali: “Ma on je mali ko šmrkalj, prelagan je... pa kako da igra kad ne jede, nikad od njega neće biti ništa”.

Najuspješniji u nokaut-fazama

Eh, a sada mi je drago da ti isti “znalci” nisu imali pojma jer ionako su svi tom “malom Modriću” predviđali veliku karijeru. Luka je te 2008. počeo igrati u Tottenhamu, a onda su ga uočili kraljevski skauti.

Samim time što je nakon četverogodišnjeg igranja na Otoku prešao u Real (točnije 2012. godine) već je njegovo ime značilo nešto u Hrvatskoj, a onda... već treću godinu zaredom s Realom igra u Ligi prvaka.

Posebno je impresivna njegova statistika u utakmicama nokaut-faze. Naime, Luka je bio uspješan u posljednje 22 nokaut-runde, a izgubio je samo jednu od posljednjih 26. Podatak je to kojim se danas ne može pohvaliti nijedan aktivni igrač na svijetu.

No, ipak u posljednjoj utakmici polufinala protiv Bayerna nije se previše pokazao. Imao je samo 75,6 posto točnih dodavanja i 17 izgubljenih lopta. No, jedna utakmica ne čini cijeli dojam jer iza Luke su izrazito produktivne godine u Realu. Naime, posljednji put kad je Real u Ligi prvaka ispao s Lukom u sastavu učinila je to dortmundska Borussia u polufinalu 2013. godine, a polufinale s Juventusom 2015. propustio je zbog ozljede.

Modrić je danas jedan od najboljih veznih igrača svijeta i ključna je karika u momčadi Zinedinea Zidanea. Pomogao je Realu da ponovno izbori finale Lige prvaka. Madriđani su tako postali klub koji je prvi put nakon 20 godina izborio tri uzastopna finala, a prvi put nakon 42 godine jedna bi momčad mogla osvojiti tri europske krune zaredom.

Nije se to dogodilo još od Bayerna 1976. godine.

Sada je Real s Bayernom remizirao u uzvratnoj utakmici polufinala Lige prvaka (2:2) te tako ušao u finale (ukupno 4:3). To je madridskoj momčadi 16. finale u tom elitnom natjecanju. U 15 dosadašnjih finala Real je izgubio samo triput, od Benfice 1962. (5:3), Intera 1964. (3:1) i Liverpoola 1981. (1:0). A bit će to i treći uzastopni finale ne samo za Modrića nego i za Matea Kovačića. – Teška utakmica protiv Bayerna koji se nikad ne predaje, koji ima kvalitetnu momčad. No uspjeli smo istrpjeti sve njihove napade – rekao je Modrić koji se osvrnuo i na suđenje na utakmici.

– Uvijek ima kontroverzija, nisam vidio situaciju i ne mogu to komentirati. Uvijek žele umanjiti naše uspjehe, navikli smo na to – rekao je Modrić koji će finale igrati u Kijevu 26. svibnja.

Ondje bi mu statistika mogla biti još bolja, a mogao bi je poboljšati i Zizou koji bi mogao ući u povijest nakon samo dvije i pol godine trenerske karijere. Naime, jedna ga pobjeda dijeli od toga da ima tri europska naslova kao što ih imaju i Carlo Ancelotti i Bob Paisley. No, nitko od njih nema tri uzastopna, to je Zidaneova prilika!

Dobra hrvatska statistika

Taj pothvat madridskog Reala važan je i za Hrvatsku jer s Modrićem i Kovačićem Hrvatska će i sedmu godinu zaredom imati igrača u finalu Lige prvaka.

Igrali su u finalu elitnog natjecanja Ivica Olić 2012., Mario Mandžukić 2013., Luka Modrić 2014., Ivan Rakitić 2015., Luka Modrić i Mateo Kovačić 2016., Luka Modrić, Mateo Kovačić i Mario Mandžukić 2017. i sada Modrić i Kovačić 2018.

Takvom se igračkom statistikom mogu pohvaliti još jedino Brazil, Francuska, Njemačka i Španjolska!

2018. Modrić, Kovačić (oba Real)

2017. Modrić, Kovačić (oba Real), Mandžukić (Juventus)

2016. Modrić, Kovačić (oba Real)

2015. Rakitić (Barcelona)

2014. Modrić (Real)

2013. Mandžukić (Bayern)

2012. Olić (Bayern)