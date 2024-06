'Nije realno stalno osvajati medalje, populacija je zatrovana optimizmom'

Hrvatska nogometna reprezentacija u tri utakmice u svojoj skupini na Europskom prvenstvu upisala je 0:3 poraz od Španjolske te potom dvaput remizirala, 2:2 s Albanijom i 1:1 s Italijom.

U toj skupini smrti, koliko god teška bila, svi smo očekivali više, ali dva pogotka koja smo u sudačkim nadoknadama primili od Albanaca i Talijana ostavila su nas na mršava dva boda i donijela nam treće mjesto u skupini.

Dražen Besek, bivši igrač Dinama, sada je trener i jasno da je pratio zbivanja oko naše reprezentacije.

– Sad sam slobodan, bio sam malo na odmoru, a planovi su uvijek isti, gledam hoće li se nešto pametno pojaviti za posao pa da idem raditi. Moraš se nečim baviti – javio nam se Dražen Besek.

Dok gleda prema sljedećem poslu, mogao je gledati našu reprezentaciju na Euru, baviti se njome.

– Ha-ha, pa reprezentacijom se svi bave, nije to ništa novo. Nakon skupine mogu samo reći – tko sam ja da im sudim. No činjenica je da smo svoju najbolju utakmicu odigrali na kraju, a od nje nemamo koristi. Najbolje su bile riječi Luke Modrića koji je s pravom ustvrdio da je nogomet ponekad i okrutan. Mi koji se nogometom bavimo znamo se s time nositi, ali populacija je previše zatrovana i optimizmom i svim ostalim što ne stvara realnu sliku. Onda dolazi do toga da smo prvaci svijeta prije nego što lopta uopće krene – kaže nam Besek.

Utakmica s Italijom bila je šokantna, već smo svi vidjeli pobjedu kad je u osmoj minuti nadoknade stigao taj pogodak Talijana za 1:1.

– Ovakve utakmice se događaju, pa svi mi smo ih već proživjeli, sjetimo se samo Turske 2008. godine. No sjetimo se da je i nama fortuna u nekoliko navrata išla na ruku. No to se zaboravlja, to je puno lakše zaboraviti, a ove utakmice poput ove s Italijom teško je preživjeti. Teško je biti objektivan, navijački puk je nešto drugo, oni vide samo i očekuju lijepo, a ovo sad treba proživjeti i prihvatiti da su i ovakve utakmice realnost. Nismo bili dobri na ovom Euru, i izbornik Dalić rekao je da je ovo neuspjeh, i on je toga svjestan, to tako treba i prihvatiti. Napravilo se puno pogrešaka u koje ne bih ulazio, to neka oni u reprezentaciji analiziraju, no nogomet ne funkcionira na podilaženjima. To će ljudima biti teško prihvatiti, no rezultat je mjerilo onoga što si pripremao i što si radio.

Nevjerojatno je da našoj iskusnoj reprezentaciji tako padne koncentracija u zadnjim sekundama u dvije utakmice koje su nam bile ključne.

– Mi smo kvalitetniji od Albanije, ali je sigurno da nama nije žila kucavica bila na 100 posto u toj utakmici, nije nas vodio razum, nego srce i taktičke greške koje se događaju u zadnjim minutama su presudne. To nas je kaznilo protiv Albanije i protiv Italije. Danas imaš pravo na pet izmjena i netko se morao sjetiti i protiv Albanije i protiv Italije da se nešto ovakvo može dogoditi, da se utakmica lomi u zadnjim minutama. To su taktičke stvari, to je jako važno u tim situacijama, pogotovu kad imaš pet izmjena, nemoguće da svih pet moraš potrošiti jer igrači ne mogu. Nekad smo rekli – ako ne možeš, umri na terenu. Možda smo u toj nadoknadi trebali izmjenu da bismo slomili utakmicu ili isprovocirali nešto. Da se bi netko mislio, ne mislim tu na jednu osobu, pa imamo toliko iskusnih igrača koji su mogli zaustavljati igru na bilo koji način. Neću biti general poslije bitke, pa i mene boli kad me komentiraju nakon utakmice, no ovo nije bila prva ovakva situacija, moglo se puno napraviti jer se znalo protiv koga igramo. Vjerujem, da je Italija bila u našoj situaciji, to bi napravila drukčije, ovako nam se dogodilo sad u dvije utakmice ono što nam se dogodilo i protiv Turske 2008. godine.

Kakva je sutrašnjica reprezentacije?

– Ovaj rezultat ne smije osporiti ovaj dobar proces, ovo nije kriza rezultata, plasman na takvo natjecanje je prioritet, ova reprezentacija ima potencijal, mlade snage koje dolaze i ne trebamo se brinuti o reprezentaciji, vjerujem da će i dalje sve biti dobro – rekao je Besek i zaključio:

– S dva boda nisi zaslužio prolaz, moraš nekoga pobijediti da bi prošao skupinu, mi smo bili blizu, ali nismo uspjeli.