Ispisao povijest, pa dao izjavu koja je to zasjenila!

Philadephia Eaglesi pobijedili su u Minneapolisu New England Patriotse sa 41:33 te tako osvojili Super Bowl 52.

Junak pobjede bio je njihov quarterback Nick Foles koji je ispisao povijest jer postao prvi koji je u Super Bowlu dodao za touchdown, ali ga i ostvario.

YUP. Nick Foles is catching TD passes.



In the @superbowl.



Unbelievable. #SBLII #FlyEaglesFly pic.twitter.com/NGNpIrrshO