Ni Francuzi neće nositi traku duginih boja, žele poštovati kulturu Katara

Hugo Lloris, kapetan francuske reprezentacije, koji je protiv Hrvatske branio u finalu prije četiri godine, na Mundijalu u Kataru ipak neće nositi traku s duginim bojama.

Želi poštovati domaćina Svjetskog prvenstva, gdje su istospolni parovi zabranjeni.

- Prije nego što bilo što započnemo, treba nam pristanak Fife i francuskog saveza. Naravno da imam mišljenje o toj temi i prilično se slaže s onom predsjednika saveza - rekao je Lloris.

Foto: Niviere David/ABACAPRESS.COM France vs Portugal - UEFA Nations League - Saint-Denis Hugo Lloris of France in action during the UEFA Nations League group stage match between France and Portugal at Stade de France, on October 11, 2020 in Paris, France. Photo by David Niviere/ABACAPRESS.COM Niviere David/ABACAPRESS.COM /PIXSELL

Odluku je potvrdio i predsjednik francuskog saveza Noel Le Gret.

- Kad smo u Francuskoj, kad dočekujemo strance, želimo da slijede naša pravila i poštuju kulturu. Ja ću učiniti isto u Kataru. Mogu se slagati ili ne slagati s njihovim idejama, ali moram pokazati poštovanje - dodao je golman.

Međutim, postoji inicijativa za nepoštivanje ljudskih prava kojoj će se vjerojatno pridružiti.

- Ne možemo ostati neosjetljivi na ova pitanja. Ideja će biti gotova za nekoliko dana ili sati, vidjet ćemo - zaključio je golman Francuske.

>> Izjave igrača Dinama nakon poraza od Milana pogledajte u videu