FOTO Poznati portal sastavio momčad od igrača koji ne idu na SP, uvršteni Rebić i bivši dinamovac

Američki portal Bleacher Report odlučio se poigrati i sastavio momčad od nogometaša koji nisu dobili ulaznicu za Svjetsko prvenstvo, iako su se njihove reprezentacije kvalificirale.

U njoj se nalaze Ante Rebić i bivši igrač Dinama, danas Arsenala, Gabriel Magalhães. Uz početnu jedanaestoricu, sastavili su i klupu pa je uvršteno sveukupno 16 igrača.

Na golu je David de Gea (Španjolska). Obranu čine Fikayo Tomori (Engleska), Sven Botman (Nizozemska), Sergio Ramos (Španjolska) i Ferland Mendy (Francuska).

Foto: Federico Pestellini Gautier Hein ( 7 - Auxerre ) - Sergio Ramos ( 4 - PSG ) - lors du mMatch de championnat de Ligue 1 Uber Eats opposant le Paris Saint-Germain (PSG) à l'AJ Auxerre au Parc des Princes à Paris, France, le 13 novembre 2022. Le PSG a gagné 5-0. © Federico Pestellini/Panoramic/Bestimage French L1 football match between Paris Saint-Germain FC and AJ Auxerre at the Parc des Princes stadium in Paris on November 13, 2022. PSG won 5-0. Photo: Federico Pestellini / Panoramic / Bestimage/BESTIMAGE

U veznom redu su Thiago Alcantara (Španjolska) i Renato Sanches (Portugal), a na krilima Jadon Sancho (Engleska) i naš Ante Rebić (Hrvatska).

Vrh napada čine Roberto Firmino (Brazil) te Ivan Toney (Engleska).

Foto: David Klein October 9, 2022, London, United Kingdom: London, England, 9th October 2022. Gabriel of Arsenal argues with Jordan Henderson of Liverpool during the Premier League match at the Emirates Stadium, London. Photo via Newscom Photo: David Klein/NEWSCOM

Zanimljiva je i klupa, na kojoj je nekadašnji dinamovac. Uz Gabriela (Brazil), ovdje su Mats Hummels (Njemačka), Lucas Digne (Francuska), Angel Correa (Argentina) te Gerard Moreno (Španjolska).

>> Zoran Primorac: Nikada neću zaboraviti osjećaj kad sam nosio zastavu na OI