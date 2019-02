Nevjerojatno: Slavni rocker pokrao grb sa šahovnicom, a sada se još i bahati!

Bivši član popularnog Oasisa Liam Gallagher za svoje je majice brenda Pretty Green bez dozvole uzeo grb Hajduka. Jedina je razlika što umjesto Hajduk Split piše Pretty Green, Rolling With It, ali se i dalje vidi šahovnica (na fotografiji).

Zbog toga su ga žestoko napali britanski mediji koji smatraju da ga treba novčano kazniti jer zarađuje na tuđem intelektualnom vlasništvu.

Sada se pjevač oglasio na Twitteru i poručio:

All these cray reports bout the man and his glorious fashion label being accused of ripiforcation of the rubadub dub in Croatia 🇭🇷 it bears the soul of a scooter rally mod badgeiforcation I’ll see you in court ya big girls blouses pffff