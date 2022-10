Nevjerojatno: NBA maskote bolje su plaćene nego košarkaši u Hrvatskoj

Ako ste se ikad zapitali bizarno pitanje što je financijski bolje, biti maskota u NBA ligi ili igrati košarku u Hrvatskoj, imamo za vas odgovor. U prosjeku je bolje glupirati se po NBA parketima nego zarađivati za kruh u nekom hrvatskom klubu. Posebice ako ste "Rocky", planinski lav, osoba koja se krije iza maske maskote Denver Nuggetsa za kojeg je objavljeno da godišnje zarađuje 625.000 USD. A to vam je značajno više nego što iti jedna hrvatska momčad ima godišnji proračun.

Doduše, to je iznad svih standarda za taj zabavljački dio posla u NBA ligi jer prosječna NBA maskota zarađuje oko 60.000 USD godišnje. A to je još uvijek svota koju mnogi hrvatski košarkaši, u domaćim klubovima, mogu samo sanjati. Onako prvoloptaški, više od toga vjerojatno imaju samo , Amerikanac Shannon Shorter i Dominik Mavra (uz bonuse) u Splitu, možda Dario Drežnjak i Luka Božić u Zadru, u Ciboni su dvojica na toj granici, u Cedeviti Junior, kažu nam, nitko, čak ni dojučerašnji euroligaš Kruno Simon...

Zanimljivo je da samo četiri od 30 NBA klubova nemaju svoje službene maskote a to su aktualni prvaci Golden State Warriorsi, New York Knicksi, Brooklyn Netsi i Los Angeles Lakersi za koje nas, na neki način to i ne čudi, jer u imenu nemaju pojmove iz životinjskog svijeta. Doduše, nemaju ga niti Sunca iz Phoenixa (Suns) pa imaju "Gorilu", jednu od najpopularnijih maskota u NBA miljeu.

Zanimljivo je da je u slučaju Lakersa za to krivac i dugogodišnji vlasnik dr. Jerry Buss, inovativan poslovni čovjek koji je prvi uveo plesačice (Lakers Girls), koji se godinama odupirao ideji uvođenja maskote. Taj, nepopunjeni dio zabavljačkog prostora, svojedobno je popunjavao izvjesni plesač Barry Richards, zvani "Dancing Barry", kojeg je Buss 80-tih godina plaćao 35 dolara po utakmici da pleše u pauzama utakmice. A kada su ga iz, gradskog rivala, LA Clippersa htjeli preoteti za 200 dolara po satu "Dancing Barry" je ostao lojalan Lakersima.

Isto tako, bilo je pokušaja i da se uvede maskota nazvana "Slam Duck", patak koji zakucava, no nije to zaživjelo premda je ideja imala dodirnih točaka sa filmskom industrijom odnosno sa Disneylandom. Njega je pokušala uvesti vlasnikova kći Jeannie, no tata Buss je i na tu ideju rekao "no way".

Vjerovali ili ne, maskote imaju i svoj Hall of Fame a postoji čak i svojevrsna udruga NBA maskota koji imaju i svoje godišnje konvencije koja je ove godine održana u San Antoniju uz domaćinstvo Spursa i "Kojota", maskote godine 2020. Ove godine za maskotu godine, od strane cehovske udruge, proglašen je "Kondor" od LA Clippersa, lani je to bio medvjed "Clutch" od Houston Rocketsa, rekorder po broju osvojenih nagrada (3), a 2019. već spomenuti planinski lav "Rocky" od Nuggetsa.

Medvjeda za maskotu ima i Utah Jazz (Jazz Bear), koji je bio maskota godine za 2018., a prije njega su to bili "Čarobni zmaj" Orlando Magica i bik "Benny" od Chicago Bullsa (Benny The Bull).

Navedimo još da su pobjednici tog izbora, koji se vodi od 2005. godine, bili još i stršljen "Hugo" od Charlotte Hornetsa, bizon "Rumble" od Oklahoma City Thundera, grizli "Grizz" od Memphis Grizzliesa, srndać "Bango" od Milwaukee Bucksa, vuk "Crunch" od Minnesota Timberwolvesa.

Atlanta Hawksi imaju sokola "Harryja", Detroit Pistonsi konja "Hoopera" (što je asocijacija na konjske snage u gradu poznatom po automobilskoj industriji), Indiana Pacersi pantera "Boomera", New Orleasn Pelicansi pelikana "Pierrea", Boston Celticsi patuljka "Luckyja" po liku iz irskih bajki. Toronto Raptorsi imaju pak, logično, grabežljivca "Raptora", a Philadelphia Sixersi psa kojeg su nazvali "Franklin" po Benjaminu Franklinu, utemeljitelju SAD-a i potpisniku Deklaracije o nezavisnosti.

Osim što zabavljaju publiku u dvorani - plesom, raznim štosevima ili pak akrobacijama - maskote predstavljaju NBA klubove u njihovoj zajednici na način da odlaze u vrtiće i škole a pojavljuju se i na dobrotvornim akcijama. Dakle, one imaju svoju svrhu pa kao takve, u svijetu tog biznisa, imaju i svoju vrijednost.