Nevjerojatna brojka: Luka Modrić uskoro će ući u društvo u koje ulaze rijetki i samo najveći

Kapetan Luka Modrić u Osijeku će u utakmici s Poljskom obilježiti nevjerojatan jubilej: 180. nastup za hrvatsku reprezentaciju! Nevjerojatan je to doseg za jednoga profesionalnoga nogometaša koji već 16 godina igra na najvišoj europskoj klupskoj razini, u najjačim ligama Petice, pritom ne pokazujući nikakve simptome zasićenja ili nedostatka motiva. Činjenično to izgleda ovako: Modrić će se sa 180 nastupa za Hrvatsku izjednačiti s legendarnim Španjolcem Sergijem Ramosom, a od aktivnih nogometaša više nastupa za reprezentacije od Luke imaju samo dvojica najvećih nogometaša u povijesti, Cristiano Ronaldo koji je 213 puta nastupao za Portugal i Lionel Messi sa 187 nastupa za Argentinu.

A tko je još ispred Luke? Katarska legenda, 33-godišnji Hassan Al-Haydos, u ožujku 2024. godine objavila je umirovljenje nakon 183 nastupa za nacionalnu momčad. Jednak broj nastupa ima umirovljeni Omanac Ahmed Mubarak, zatim Egipćanin Ahmed Hassan ima 184 nastupa, spomenuti Messi 187, Malezijac Soh Chin Ahn 195, Kuvajćanin Al-Mutawa 196 i rekorder Ronaldo 213. Dakle, Luka danas postaje osmi na svijetu po broju nastupa za reprezentaciju, s realnim izgledima da do kraja godine bude među prvom petoricom svih vremena! To je još jedan nezamisliv uspjeh našega kapetana, pritom i još neko vrijeme teško dohvatljiv. Naime, prvi sljedeći aktivni nogometaš na ovoj vječnoj listi je 35-godišnji Čileanac Alexis Sanchez, danas igrač Udinesea, sa 166 nastupa za reprezentaciju.

U Lukinoj karijeri zauvijek će poput svjetionika stršati prva utakmica za reprezentaciju, odigrana 1. ožujka 2006. godine protiv Argentine u Baselu, a sjeća li se netko kada je, gdje i protiv koga Luka ostvario stoti nastup? Bio je to istodobno i nesretan i sretan dan za hrvatski nogomet, taj 6. listopada 2017. godine. Toga dana Hrvatska je na riječkoj Rujevici odigrala mršavih 1:1 s Finskom u kvalifikacijama za SP – to je bio pravi brodolom! Ali, iste noći Savez je smijenio izbornika Čačića i ustoličio Zlatka Dalića – e, to je već bio potez stoljeća! Tako je Luka 101. nastup imao u Kijevu, u ishodištu i ruskoga srebra i svoje antologijske Zlatne lopte.

Sveukupno je u osamnaest godina igranja Luka Modrić za Hrvatsku nastupio na pet kontinenata, u čak 78 gradova u Hrvatskoj i u svijetu. Postigao je 26 pogodaka, imao 29 asistencija, a nije dobio nijedan crveni karton! Luka s Hrvatskom u 179 nastupa ima 96 pobjeda, 42 neodlučena ishoda i 41 poraz.

Drugi po broju nastupa za Hrvatsku, Ivan Perišić koji ih ima 135, također će danas biti pod povećalom – kao dokapetan reprezentacije bez kluba, ali i igrač koji je svojim izvedbama, golovima i poštenim odnosom prema reprezentaciji zadužio sve izbornike kod koji je igrao, osobito Dalića. Ivan Perišić u fokusu je naravno i zbog povratka u Osijek, grad u kojemu se uvijek najbolje osjećao u dresu reprezentacije i u kojemu je bio najbolji strijelac vatrenih sa sedam pogodaka: po dva Maliju (2014.) i Azerbajdžanu (2014.) te po jedan Izraelu (2016.), Senegalu (2018.) i Walesu (2019.).

Hrvatska će u nedjelju od 20.45 sati u Osijeku ugostiti reprezentaciju Poljske, s kojom je u gradu na Dravi igrala prijateljsku utakmicu 22. travnja 1998. godine i slavila sa 4:1. Sve do lipnja 2022. godine Hrvatska je u 13 nastupa u Osijeku bila neporažena, a onda se dogodila Austrija i nadigrala vatrene u Ligi nacija s 3:0. Nažalost, trend neuspjeha u Osijeku nastavljen je i selidbom na Opus Arenu, u kojoj je Hrvatska u listopadu 2023. bila poražena od Turske 0:1. Tako i Hrvatska, a osobito Ivan Perišić, imaju osobit motiv u Osijeku: selekcija traži pobjedu za drugo mjesto u skupini, a Ivan prekid golgeterskog posta koji traje još od prosinca 2022. godine kada je na Svjetskom prvenstvu u Kataru zabio gol Japancima. Od tada je Ivan nanizao čak 15 nastupa bez pogotka za Hrvatsku!