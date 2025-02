Neočekivani preokret: Dinamo pustio mladog talenta kojeg je nedavno skupo platio

ALMIR TURKOVIĆ ZA VL

Legenda Hajduka: Nisam dobio plaću 25 mjeseci, a onda su mi dali otkaz kao tehnološki višak

- Ne možete tražiti alibi u tome da Dinamo ima puno veći budžet. Mislim da je dobra situacija u klubu, pa ne bi ni Gattuso bio tu da nema novca. Treba biti novca, neka Hajduk ima najveće ugovore, no nije u tome problem. Možda griješim, ne znam. Uh, sada kad me napadnu, razgulit će me... - smije se Turković.