Navijači Francuske i Maroka sukobili se u Montpellieru, smrtno stradao dječak (13)

U finalu ovogodišnjeg Svjetskog nogometnog prvenstva u nedjelju će igrati branitelj naslova Francuska i Argentina, dok će Hrvatska u subotu u borbi za broncu za suparnika imati Maroko. U drugom polufinalnom susretu igranom u srijedu Francuska je na stadionu Al Bayt svladala Maroko sa 2-0 (1-0). Strijelci za Francusku bili su Theo Hernandez (5) i Randal Kolo Muani (79).

A nakon sinoćnje utakmice Maroka i Francuske na ulicama Montpelliera izbili su sukobi. Potukli su se marokanski i francuski navijači. Na društvenim mrežama pojavila se i snimka na kojoj se vidi da jedan autobil nasrće na skupinu navijača i gazi ih.

Montpellier, Frankreich.



Marokkanische Fans zeigen, wie unsportlich sie sind. Wer so nationalistisch ist, sollte zurück in die Heimat, auf die man so stolz ist.



Nationalisten, die nicht in der Heimat leben, sind keine. pic.twitter.com/S6CoTlsTTm