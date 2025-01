Navijači Arsenala nisu zadovoljni, ovo pišu po društvenim mrežama. Je li to šansa za Dinamo?

Kada se sve stavi na papir, jasna je računica u omjerima današnje utakmice Arsenala i Dinama. Iako je Dinamo prije devet godina u skupini Lige prvaka znao i pobijediti topnike, taj scenarij u ovom je trenutku teško ostvariv. Barem tako promišlja većina navijača, iako ne treba zanemariti ni onu po kojoj je nogomet jedini sport u kojem lošija momčad može pobijediti bolju u najvećem broju situacija. No priča ima i drugu dimenziju, barem prema Arsenalovim navijačima koji nisu baš u potpunosti zadovoljni ukupnim kapacitetima momčadi Mikela Artete.

Mnogi navijači Arsenala muče se s gorućim pitanjem: jesu li topnici nazadovali ove sezone? I ako je tako, zašto?

Nakon 22 utakmice u Premier ligi Arsenal je dobio 12 utakmica – samo dvije manje nego u istoj fazi prošle godine. Doduše, također su izgubili manje utakmica. Međutim, remizirali su osam puta, tri više nego bilo koja druga momčad među prvih pet najboljih trenutačno u Premiershipu.

Ovakve brojke Arsenalovi navijači smatraju alarmantnima jer su topnici izgubili 12 bodova u utakmicama u kojima je imao prednost. To su već tri više nego cijele prošle sezone zajedno.

Puno se govorilo o Arsenalovu nedostatku vrhunske oštrice u napadu, pogotovo sada kada se Gabriel Jesus suočava s produljenom pauzom zbog ozljede, baš kao i Bukayo Saka, koji će se od ozljede oporavljati još nekoliko mjeseci. Poznato je da Arteta prati Matheusa Cunhu, koji bi ipak mogao napustiti Wolverhampton do kraja mjeseca. No njegova cijena mogla bi biti 80 milijuna eura. Možda je ipak realnija opcija dovođenje Benjamina Šeška. Slovenski je napadač već bio pred dogovorom s Arsenalom početkom ove sezone, no na kraju je otišao u Leipzig. Ta priča opet je aktualizirana, a po njoj bi Šeško na ljeto došao u Arsenal za sedamdesetak milijuna funti. Također, Alexander Isak, još jedan napadač kojeg u Arsenalu priželjkuju. No ni taj prelazak nije izvediv u ovom prijelaznom roku. Ali također bi bio realan na ljeto ako se Newcastle ne uspije kvalificirati u Ligu prvaka.

Isto tako, Arsenal trenutačno ima i manje udaraca po utakmici (14 u usporedbi sa 17 prošle sezone, prema statistici na web-stranici Premier lige). Problemi u napadu uzrokuju probleme u obrani, stavljajući često improviziranu zadnju četvorku pod veliki pritisak.

Arsenal je zadržao čistu mrežu u samo trećini svojih utakmica ove sezone, što je pad u odnosu na gotovo 50 posto prošle godine. David Raya, unatoč svojoj kvaliteti, suočava se sa znatno više intervencija, bilježeći 2,36 obrana po utakmici u usporedbi s 1,45 prošle sezone.

Topnici su drugi u ligi što je napredak u odnosu na prošlosezonsko treće mjesto u ovoj fazi. Ali, kako Arsenalovi navijači sugeriraju na forumima, statistika govori sumorniju priču, što se definitivno odražava na njihovo raspoloženje u ovom trenutku.