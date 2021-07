Naša heroina ispred Janice istaknula nekog drugog i dodala: "Bog je ovo zamislio"

"To je san svakog sportaša. Ja sam ga ispunila i presretna sam", rekla je Matea Jelić, olimpijska prvakinja u tekvondou do 67 kilograma.

"Toliko sam to puta zamišljala da sam na postolju i da svira naša himan i nije ni blizu takav osjećaj kako sam zamišljala. Puno je još ljepši".

Nije do zadnje sekunde bilo jasno hoće li Matea uspjeti svladati Britanku.

"Naučila sam da trebam vjerovati u sebe do kraja. Sve ispadne tako kako je Bog zamislio i to je to. Ja se skroz isključim i budem u trenutku. Nadam se da sam pokazala ljudima da ne stanu do zadnje sekunde, ne isplati se odustati. To je lekcija i meni. Za cijeli život."

"Moj cilj je bio osvojiti zlato. Rekla sam mu da ću osvojiti europsko i olimpijsko zlato. Nije ništa nezahvalno. Moj trener i ja smo isti, našli smo se, znamo koliko radimo, koliko se borimo za svoju domovinu."

Matea je prošla i koronu.

"Korona me fizički poremetila, ali psihički me samo digla. Moj Knin, moja obitelj, jedva čekam da dođem i da ih zagrlim. Zamišljam doček i kako ćemo svi biti sretni, moj mali grad, moja Hrvatska."

Davno joj je pomogla i Janica Kostelić, ali Matea kaže:

"Davno je to bilo. Ja se samo sjećam koliko je bilo mojim roditeljima teško kada sam se probudila bez krvi, blijeda kao krpa, vidjela sam svoga oca kako plače, a on nikada ne plače. Zahvalna sam što ne prolazim ovo sve sama. Uz mene je i Bog. Stvarno nisam sama."

"Hrvatski tekvondo je sve jači. Nadam se da će mladi vidjeti i da će pokušati ostvariti svoj olimpijski san. Ja sam jedna obična cura iz Knina i ako mogu ja, mogu svi."