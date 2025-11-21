'Perišić je sin seljaka bez luksuza i velikog bogatstva, morao je pomagati na farmi u Hrvatskoj'

Šef stručnog stožera NAC Brede Carl Hoefkens uoči subotnjeg dvoboja protiv PSV-a biranim je riječima govorio o svom velikom prijatelju i bivšem suigračum hrvatskom reprezentativcu Ivanu Perišiću. Belgijski stručnjak hrvatskog je reprezentativca svrstao u istu kategoriju s velikanima nogometa poput Luke Modrića i Paola Maldinija, prenosi nizozemski portal Voetbal International.

- Bio sam mu kapetan u Club Bruggeu, a Ivan vrlo mlad talent. Rječit, brzo je sazrio. Živjeli smo blizu jedan drugoga i navečer smo često zajedno išli nešto pojesti. Uzeo sam ga pod svoje okrilje kao kapetan jer sam vidio da je poseban. Radio je nevjerojatno naporno. To je naslijedio od svoje obitelji. Kao malo dijete morao je pomagati na farmi u malom selu u Hrvatskoj. Sin seljaka, bez luksuza i velikog bogatstva - evocirao je uspomene Hoefkens.

U subotu će Belgijac Hoefkens po drugi put ugostiti svog prijatelja Ivana, a iako je igračku karijeru završio prije deset godina, i dalje je u kontaktu sa starim suigračem iz Bruggea.

- Još nismo zajedno posjetili nijedan restoran ovdje u Nizozemskoj jer su rasporedi prenatrpani. Ali redovito razgovaramo - otkrio je Belgijanac prije dvoboja.

- Sto pedeset reprezentativnih nastupa...To je suludo dobro, zar ne? Kad ga vidiš kako igra... Svaka čast. Ta posvećenost bila je prisutna već tada. Kad si tako predan svom poslu u tako mladoj dobi i tako se dobro brineš o svom tijelu, onda si jedan od rijetkih nogometaša koji može zadržati nevjerojatnu razinu do kasne dobi - nahvalio je sjajnog Perišića.

- On je kao Paolo Maldini ili njegov sunarodnjak Luka Modrić. Ima isto takvo tijelo, istu takvu potpunu predanost da izvuče maksimum. Dugo sam već trener, ali evo, ponovno ga susrećem. Nekoga s kim sam i sam igrao. Ivan i dalje čini razliku na međunarodnoj razini, on je europska klasa.

- Kako zaustaviti Perišića? Možda ću potajno postaviti dva desna beka u subotu. U nadi da sudac to neće vidjeti - našalio se trene Brede.