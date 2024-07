Hrvatski borac vraća se u ring nakon osam godina

Još jedan hrvatski borac zavidne karijere nastupit će rujanskoj zagrebačkoj noći u kojoj će naš najbolji kikboksač Antonio Plazibat, protiv Levija Ritgersa, nastojati dokazati da i dalje pripada svjetskom teškaškom vrhu i da je poraz od Tariqa Osara, potpomognut lomom ruke, bio samo loš dan.

A kako je riječ o povratniku u ring, i to nakon osam godina borilačke mirovine, taj meč će biti dodatno zanimljiv. A riječ je o 40-godišnjem Mladenu Brestovcu, borcu koji za sobom ima 55 pobjeda (37 nokautom), 14 poraza i jedan remi.

A među tim porazima ovog ratnika su i dva protiv najboljeg borca današnjice, Rica Verhoevena. A u tim borbama za Gloryjev naslov teškaškog prvaka, završenim sudačkim bodovima, Zagrepčanin je moćnom Nizozemcu pružio snažan otpor.

No, kako saznajemo iz njegove izjave, Mladen Brestovac se zapravo vraća u ring da bi se u Zagreb Areni (21. rujna) od ringa i službeno oprostio pa je u tom tonu i kazao:

- Ja sam sretan što sam dobio ovu priliku da kažem zbogom kikboksu u mom Zagrebu. Bit će to i službena borba mog borilačkog umirovljenja i ja ću to poglavlje svog života te večeri zatvoriti. Nadam se da ću prikazati veliku predstavu protiv još jednog veterana Vladimira Toka. Ovo će biti jedna od najvećih priredbi u povijesti Balkana i bilo je teško odbiti priliku da u to i ja budem uključen. I zato pozivam sve hrvatske poklonike kikboksa da mi se pridruže na Gloryju 95 u zagrebačkoj Areni.

Poklonici borilačkih sportova Brestovca zacijelo pamte kao atraktivna teškaša (203 cm, 120 kg) koji je neke od svojih suparnika (poput Hesdyja Gergesa) rušio udarcima nogom u glavu pa je s pravom nosio nadimak "Škorpionov ubod". A baš taj udarac u Gergesovu glavu bio je savršeni lijevi "high-kick" u stilu Cro Copa, koji se također borio iz kontragarda.

Za ovu priliku njegov protivnik bit će 35-godišnji Nijemac Vladimir Tok (skraćeno od Toksjatinov) kojeg iz Gloryja najavljuju kao borca koji za sobom ima, što amaterskih a što profesionalnih, 51 pobjedu (28 nokautom) i 20 poraza. A jedina njegova, uvjetno rečeno, prednost bit će to što je mlađi pet godina od Brestovca koji ima puno veću karijeru pa tako i dvije borbe za naslov svjetskog prvaka.

