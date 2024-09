Ni sam Nikola Kalinić nije ni u snu mogao pretpostaviti da će jedan njegov medijski istup izazvati toliku pozornost javnosti. Kalinićeva konferencija za medije pratila se gotovo kao napad na SAD 11. rujna 2001. ili kada nas je onomad htio pozdraviti Ivo Sanader. Analogija je ovdje samo metafora, no istup, sada već bivšeg sportskog direktora Hajduka, za splitski bi klub mogao imati slično povijesno značenje. Ima onih koji su skeptični i misle da se i dalje ništa neće promijeniti. Istina, Kalinić je kazao nešto što je poznato oko Hajduka već jako dugo.

Uostalom, o tome sami govore sportski rezultati, klupska politika, a na kraju i završni račun koji tek treba biti sveden. Kada ti kosturi počnu ispadati iz ormara, minusi će se, gotovo sigurno, mjeriti u desecima milijuna eura. Bez obzira na to čime je Kalinićeva gesta bila motivirana, privatnim ili nekim drugim razlozima, mogla bi za Hajduk imati neko više značenje. Možda je ovo zaista prvi korak ka ozdravljenju kluba. Probleme o kojima je Kalinić govorio i sigurno zaintrigirao navijački puk i širu nogometnu javnost, nitko neće riješiti preko noći. Za Hajduk je dobro da se o njima počelo govoriti na ovakav način.

Na potezu su oni koje je Kalinić razgolitio. Na potezu je i grad koji desetljećima samo šuti i oportunistički manevrira kada im je glas javnosti potreban samo u političke svrhe. Saberete li sve detalje i odnose u klubu o kojima Kalinić govori, jasna je teza koju već godinama promoviram.

A ona kaže da je priča o narodnom klubu i uspješnoj tvrtki obična utopija. Ne postoji drugi način nego da se Hajduk vodi kao prava tvrtka. Manipuliranje emocijama malo toga donosi klubu koji treba osoviti na zdrave temelje. A da biste to napravili, potrebni su mu ljudi s kompetencijom.

Zbog toga je odgovornost visoke politike potpuno izvjesna. Možemo pričati zašto ne postoji politička volja, a istina je negdje između nekompetencije i politikantstva. Na kraju u ovoj priči najviše gubi grad Split i navijači čija je emocija jedina ispravna. Hajdukov značaj sigurno je globalan, a taj alat gotovo svi oko njega u novijoj povijesti koriste samo za sebične osobne svrhe. A što je Split bez one iskrene hajdučke emocije ili Dioklecijana? Svi to znamo. Jer, Hajduk ne smije biti tek poligon na kojem će se provoditi neke nesuvisle zamisli, učiti stranci ili, još gore, fotografirati se u loži i primati honorare. Vrijeme je da se prestanu prodavati mitovi i da se Hajduk vrati onima koji ga zaslužuju. Jer, dosadašnje uprave dovele su do toga da se nitko ozbiljan ne želi baviti jednim od najvećih nogometnih brendova na ovim prostorima!? Spominje Kalinić i Aljošu Pavelina, predsjednika Nadzornog odbora kluba, koji je prije dolaska u klub konkurirao za mjesto predsjednika uprave luke u Rijeci. To se nije dogodilo, a na njegovo mjesto došao je Duško Grabovac, iskusni nogometni djelatnik. Možda bi za Hajduk bilo bolje da je bilo obrnuto!

