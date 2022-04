Nakon desetak godina najbolji svjetski spidvejaši u Hrvatskoj

Šesnaest najboljih vozača svijeta starta sutra 30. travnja u međimurskom Donjem Kraljevcu na otvaranju FIM Speedway sezone 2022., prve od deset sezona koje organizira novi globalni promotor Discovery Sports Events. Ljubitelji speedwaya, atraktivnog motociklističkog sporta koji je nastao prije ravno stotinu godina u Australiji, na stadionu Milenium, jedinom u Hrvatskoj sagrađenom za taj sport, dolaze na svoje jer se nakon desetak godina utrka takvog ranga napokon vraća u Hrvatsku.

Prilika za Žagara

Među favoritima je Britanac Robert Lambert, europski prvak. Tu je i Maciej Janowsky, dvostruki svjetski juniorski prvak, pa Britanac Tai Woffinden, Poljak Patryk Dudek... Dolazi i hrvatskoj publici dobro poznati Slovenac Matej Žagar koji je dobio “wild card” organizatora. Žagar prošle sezone nije uspio osigurati mjesto među najboljih 15, ali sad je dobio priliku. Utrka Tehnix FIM Speedway Grand Prix of Croatia prikazivat će se u 40 država, od SAD-a do Australije. Zvonimir Pavlic, bivši trostruki prvak Jugoslavije u speedwayu koji je izgradio stadion u Međimurju, mjesec dana “glancao” je stazu zajedno sa sinom Juricom, također spidevejašem, svjetskim juniorskim viceprvakom i europskim juniorskim i seniorskim prvakom, Speedway je specifičan sport s dvokotačima od 90 konja, zapremnine 500 cc, koji teže manje od 80 kg, no ubrzanje od nula do 100 kilometara na sat postižu za samo jednu sekundu! Zanimljivo je i da ti motocikli koje pokreće metanol nemaju kočnice, a na utrkama postižu brzinu i do 140 km na sat. Kružna staza je duga oko 305 i široka 12 metara. Četvorica vozača voze na desetak centimetara jedan od drugog pa zna doći i do padova. Sutra u 13 sati na rasporedu je službeni trening i kvalifikacije za glavnu utrku koja počinje u 19 sati.

Završnica u Melbourneu

Svjetsko prvenstvo FIM Speedway 2022. nakon Donjeg Kraljevca seli se 14. svibnja u Varšavu, 28. svibnja u Prag... i tako sve do 5. studenog, do FIM Speedway GP Oceanije u Melbourneu, kolijevci speedwaya.