Najveća sramota u povijesti Rijeke dogodila se na nezaboravnu obljetnicu: 'Ovo je bila noćna mora'

Rijeka je u uzvratu play-offa Konferencijske lige u Ljubljani protiv Olimpije dotaknula svoje novo europsko dno. Dosad je rekordan Rijekin poraz bio onaj iz 19. rujna 2013. godine kad ju je s 4:0 svladala portugalska Vitoria Guimaraes, a sad je u Stožicama protiv Olimpije poražena s nevjerojatnih i sramotnih 5:0. Kad smo već svi mislili da ne može gore, dodatnu ljagu na hrvatski klupski nogomet i europsku percepciju o Hrvatskoj općenito bacili su navijači Rijeke, članovi navijačke skupine Armada, koji su nakon sat vremena susreta počeli bacati ogromnu količinu baklji u teren, na vratara i braniče Olimpije, a potom i na druge tribine, gdje su sjedile obitelji i djeca.

Đalović: Noćna mora!

Idemo redom. Nepojmljivo loš ulazak Rijeke u utakmicu je bio očit već nakon već dvije minute kad je donedavni igrač hrvatskog drugoligaša Jaruna Raul Alexander Florucz pobjegao potpuno zaspaloj obrani Rijeke i lobom prebacio istrčalog Martina Zlomislića. Već do 13. minute Olimpija je povisila preko Thalissona nakon što su se domaći igrači lakoćom ušetali u kazneni prostor Rijeke. Ispast će da vrijeđamo naše, hrvatske klubove, ali teško je reći išta lijepo iz perspektive Rijeke o svim ovim golovima i jednostavno je činjenično stanje da je utakmica izgledala kao da profesionalci izgledaju protiv amatera. Do kraja prvog poluvremena Olimpija je već imala 4:0, prvo pogotkom Kojića u 35. minuti kad se igrač Olimpije praktički prošetao obranom Rijeke, a potom i u nadoknadi prvog dijela kad je Thalisson zabio nakon sjajne asistencije Kojića petom.

Apsolutna agonija Rijeke ubrzo se nastavila i u drugom poluvremenu, jer je već u prvoj minuti drugog dijela Schwaizer poentirao nakon udarca iz kuta. Nisu ništa popravile ni četiri izmjene trenera Radomira Đalovića u poluvremenu. Tek tada je Olimpija skinula nogu s gasa, a da nije, dojam je da je vrlo lako ovaj rekordan poraz Rijeke mogla učiniti još i 'rekordnijim'. Dakle, golove Rijeci su zabili ili namjestili bivši igrači Jaruna, varaždinskog niželigaša Slobode, Dubrave Tim Kabela i Tuzla Cityja.

U tim trenucima dvoboja Armada se činila kao jedina svijetla točka iz riječke perspektive. Pripadnici te navijačke skupine su zdušno bodrili svoju momčad i navijali unatoč povijesno lošem rezultatu, no nedugo nakon tog dojma su i oni stupili u rubriku sramotnog. Nakon bacanja baklji u teren, počeli su bacati i baklje po zapadnoj tribini, takozvanoj tribini za obične navijače, gdje su sjedili ljudi od 7 do 77 godina, djeca, žene, bake i djedovi. Već su u bespućima interneta izašli brojni videozapisi u kojima se to vrlo dobro vidi. Sudačka postava je nakon nekoliko minuta bakljade odlučila prekinuti utakmicu, a potom je uslijedio obračun Armade i policije. Prvo su navijači Rijeke gađali policijske službenike stolcima i demolirali dijelove tribine, a potom su pirotehničkim sredstvima i zapalili jedan dio tribine. Tijekom polusatnog prekida dvoboja policija je uspjela odstraniti pripadnike Armade s tribine, te se tek dana nastavila utakmica u kojoj se do kraja ništa značajno nije događalo te je rezultat ostao 5:0 za Olimpiju.

- Noćna mora. Ispričavam se svima kojima Rijeka nešto znači. Izgledalo je kao da igramo s Real Madridom. Obrana koja nije primila gol u prvenstvu, ovdje je primila gol u drugoj minuti. Nitko od igrača ne može vjerovati što im se dogodilo - rekao je trener Rijeke Radomir Đalović.

Tužan kontrast

Uopće nije upitno da HNK Rijeku čekaju drakonske kazne nakon ovakvih navijačkih izgreda, od financijske globe pa možda čak sve i do potencijalnog izbacivanja iz Europe. Međutim, Rijeka, kao i svi ostali hrvatski nogometni klubovi osim Dinama, ne bi u europska natjecanja ulazili ni ovako ni onako. U tu priču, naravno, idu i Osijek i Hajduk, a kad pogledamo statistiku svih hrvatskih klubova u Europi ove sezone (opet, osim Dinama), dolazimo do poražavajuće statistike da su u 14 utakmica protiv klubova iz Švedske, Slovenije, Slovačke, Rumunjske (druga liga), Farskih Otoka, Azerbajdžana i Estonije, upisane tek četiri mizerne pobjede.

Vjerojatno najveća sramota u povijesti kluba dogodila se na obljetnicu jedne od povijesnih pobijeda Rijeke, one prije 11 godina kod Stuttgarta. Baš tužan kontrast iz današnje perspektive.