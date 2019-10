Najbolja je u Hrvatskoj, ali poručuje: Teško je od toga živjeti ovdje, moram raditi

Željka Šaban Miličić, triatlonka, od 6. listopada ove godine je i vlasnica hrvatskog rekorda u Ironmanu. Sve je krenulo kad joj je dečko (današnji suprug) Marko kupio tenisice i uveo je u svijet trčanja.

Ove godine i prvakinja Balkana

– Triatlon sam počela trenirati 2005., prvu utrku završila sam 2009. godine (IM Austrija). Sezona 2012./2013. bila je prekretnica u mojoj sportskoj karijeri. Krajem 2012. godine operirala sam koljeno, a 2013. postala sam majka prekrasnog dečka koji je dodatno ispunio moj život – rekla je Željka.

Od tada se može pohvaliti brojnim uspjesima. Bila je prva naša žena koja je Ironman odradila za manje od 12, 11 i deset sati. Prvakinja Hrvatske u svim triatlonskim disciplinama bila je nevjerojatna 32 puta. Ove godine je u sprint triatlonu osvojila naslov prvakinje Balkana.

– Budući da sam bivša plivačica, svjesna sam da plivački dio mogu odraditi relativno brže od ostalih natjecateljica, a da pri tome ne uložim preveliki napor, odnosno, da iz vode izađem relativno svježa. Bicikl mi je drag, jedino što sam na njemu vrlo oprezna nakon svih padova, a trčati sam oduvijek voljela. Sva tri segmenta su mi jednako draga – istaknula je.

Prije tri godine bila je pobjednica utrke Wings for life Zadar. Iste godine bila je finišer Ironman Svjetskog prvenstva koje je održano u mjestu Kona na Havajima.

– U Zadru sam na 15. kilometru zapravo trebala stati, ali noge su same letjele dalje. Korak je bio lagan, puls nizak, kao da nisam još niti krenula trčati. Nezaboravan trenutak u mom životu, trenutak preplavljen svim mogućim osjećajima. Suze su došle na oči, neopisiva sreća i radost, zadovoljstvo i ispunjenje još jednog sna. Bio je to jedan od mojih najdražih trijumfa.

Iza sebe ima već deset odrađenih Ironmana, a rezultat 9 sati i 19 minuta mogu sanjati i mnogi muški natjecatelji. A taj rezultat ostvarila je u Barceloni. Za one koji ne znaju, Ironman je kombinacija 3,8 kilometra plivanja, 180 kilometra vožnje biciklom i 42 kilometara trčanja.

Osim sto je vrhunska triatlonka, ona je profesorica kineziologije, žena i majka šestogodišnjeg sina Tina, trenerica u svom matičnom triatlon klubu Swibir te privatna trenerica triatlona.

– Radim ono što volim, to me usrećuje, to je moj život, ako nešto dovoljno voliš, sve je moguće. Ja samo živim svoje snove.

Naravno, sve to ne bi bilo moguće bez podrške supruga Marka, roditelja, prijatelja i sponzora.

– Teško je živjeti od triatlona, pogotovu u Hrvatskoj. Moram raditi da bih mogla trenirati, financirati trenera, putovanja i utrke.

Osmislila je program vježbanja – reflexology pilates. Pilates na morskim oblucima nova je vrsta grupnog vježbanja. Uz pomoć imitacije šljunčane plaže nazvane “sobna plaža” izvode se pilates vježbe te se tako popravlja cirkulacija i jačaju mišići, a problemi s bolnim stopalima nestaju.

Hrana je gorivo

– Reflexology pilates pomaže kod problema s venama i ravnim stopalima, dobar je za jačanje mišića stopala, tetiva i za opću cirkulaciju cijelog tijela. Na stopalima se nalaze završeci živaca koji se aktiviraju hodanjem po sobnoj plaži, a pritiskom na određene, refleksne točke na stopalima utječe se na rad pojedinih organa – otkriva Željka.

Kako pazite na prehranu?

– Prehrana je više od 50 posto sportskog rezultata. Nisam jedna od onih koji važu svaki gram, ali prije svega pazim da unesem nutritivno kvalitetne obroke u svoj organizam. Hrana je “gorivo”. Ako u auto benzinac uliješ dizelsko gorivo, neće ići. Na taj način funkcionira i tijelo. Naravno pojedem i “zabranjeno voće”. Što manje, to bolje.

Kako usklađujete sve obaveze

– Ključna je dobra organizacija. Uz mene su oduvijek roditelji i sestra koji su sada i u ulozi “tete čuvalice”. Muž mi je velika logistička, moralna i psihička podrška i da nema njega, triatlon vjerojatno ne bi ni bio dio mog života.

Planovi? Budućnost?

– Kada svi tvoji snovi postanu stvarnost, teško je govoriti o budućnosti. Sezona je tek završila. Prvo ću se dobro odmoriti, napuniti baterije, a onda razmisliti o planovima za novu sezonu. Triatlon je moja ljubav, nešto što ću raditi čitav život. Osim sto mi je želja i dalje se natjecati, želja mi je motivirati mlade ljude i djecu da otkriju čari ovoga sporta, promovirati triatlon, zalagati se za žene u sportu i motivirati ljude da žive svoje snove – zaključila je Željka.

>>> Pogledajte ples navijačica na košarkaškoj utakmici