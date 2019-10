Objavljene fotografije s luksuznog vjenčanja godine, Srbe će zaboljeti jedna stvar!

Tenisač Rafael Nadal i njegova dugogodišnja djevojka Maria Francisca Perello Xisca s kojom je u vezi čak 14 godina danas su napokon izrekli sudbonosno 'da'.

Nadal je svečanost organizirao na luksuznom imanju na Mallorci koje se često naziva i raj na zemlji. Tu su snimani brojni filmovi, na istom se mjestu oženio i nogometaš Gareth Bale, a vlasnik je Lord Lupton.

Na vjenčanju su brojni poznati poput Juana Carlosa I. koji je bio kralj Španjolske od 1975. do 2014. kada je abdicirao u korist sina Felipea VI. ili bivšeg najboljeg tenisača svijeta Carlosa Moye.

Zanimljivo i da Nadal na svadbu nije pozvao Novaka Đokovića koji je proteklih 10-ak godina njegov veliki rival, ali i kolega. Mnogi su se zbog toga zapitali kakav je odnos između Španjolca i Srbina jer je na svadbu pozvan Roger Federer. No, Švicarac se nije mogao pojaviti jer se priprema za turnir u rodnom Baselu.

Jedna od najzanimljivijih zabrana je ta što gosti na svadbi ne smiju imati mobitele. Na društvenim mrežama se pojavio video na kojem su uzvanici snimljeni dok izlaze iz hotela.

Svi zaposleni koji rade na vjenčanju morali su potpisati ugovore o povjerljivosti jer tenisač i njegova izabranica inzistiraju na privatnosti i sigurnosti. A ovako izgleda vjenčanica mladenke.

We might not yet have pics but we do have a sketch of the wedding dress from Rosa Clara who is the designer of the dress.



Elegant, simple & sophisticated. Something very close to Mery's style. #nadalwedding #Nadal pic.twitter.com/OB1FJ4JW34