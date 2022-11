Nagrada za talentiranog vatrenog: Stanišić potpisao novi ugovor s Bayernom

Josip Stanišić (22) nalazi se na naslovnici službene stranice njemačkog Bayerna. Hrvatski reprezentativac potpisao je novi ugovor s klubom do 2026. godine.

Mladi branič na Allianz Arenu stigao je početkom 2017., da bi se prvoj ekipi priključio prije godinu dana.

- Josip Stanišić se u posljednje dvije godine afirmirao u našoj seniorskoj momčadi, a to je također zasluga naše omladinske škole jer smo Josipa trenirali kod nas u kampusu. Svestran je gdje može igrati, dobro radi kada je potrebno - izjavio je Hasan Salihamidžić, sportski direktor Bayerna.

"I've been a Bayern fan for as long as I can remember." ❤️



Josip Stanišić is thrilled to be staying put 🙌#MiaSanMia pic.twitter.com/NlyeH5GRXA