Nagovorio je dragu da im u vilu useli njezina prijateljica

Slavni nogometaš Ronaldinho ostao je bez jedne od svoje dvije nevjenčane supruge. Priscilla Coelho ga je nakon šest godina veze napustila, a javnosti se sada obratila i njezina majka Maria Aldenice dos Santos.

Iznijela je Santos detalje o ljubavnom životu svoje kćeri, koja je dopustila što mnoge djevojke ne bi, da se u njezin dom useli druga žena. K tome njezina prijateljica, Beatriz Souza, koju je upravo ona i upoznala s Ronaldinhom na jednoj zabavi.

Ronaldinho je lani obje planirao i oženiti na isti dan i na istom oltaru, ali se priča u međuvremenu ipak zakomplicirala:

- Priscilla je Ronaldinha upoznala 2012. godine. Obitelj je ostala u šoku kada je doznala da s njime hoda. Bili smo protiv toga jer smo znali na kakvom su nogometaši glasu, da su ženskaroši.

Ali obećao mi je da će se promijeniti. Čak me i pozvao u svoj dom kako bi me zamolio da blagoslovim njihovu vezu, a nedugo potom me počeo zvati svojom punicom - prisjetila se Santos početka.

- Priscillu je zaprosio nakon četiri godine veze. Ali već samo nekoliko mjeseci kasnije se zaljubio u Beatriz Souzu, djevojku s kojom ga je upravo Priscilla upoznala. Beatriz se uselila u kuću 2017. godine, a Ronaldinho je za svaku od njih napravio zasebnu spavaću sobu. Posvuda ih je vodio sa sobom, a tretirao ih je ravnopravno. Što bi dobila jedna, imala bi i druga - ispričala je Santos i nastavila:

- Nisam mogla vjerovati kada me Priscilla obavijestila da se upustila u vezu utroje, zamalo sam umrla, nismo je tako odgajali. Bila sam bijesna na Ronaldinha, na njegovu sebičnost, zbog toga što ga nije bilo nimalo briga kakvu će to sramotu donijeti mojoj obitelji. A Priscilla se s time pomirila jer je bila u njega još uvijek silno zaljubljena.

- U svojoj skupocjenoj vili u Riju de Janeiru imao je spavaću samo za Priscillu i spavaću sobu samo za Beatriz. Nikad nisu dijelile isti krevet, a on jednu noć provodio u jednoj sobi, a drugu u drugoj. Obje su dobivale identičan novac, identične poklone.

Priscilla mi se često znala hvaliti luksuznim životom koji im je omogućio. Rekla mi je da je sretna i da svi u toj vezi tretiraju jedan drugo uz svo poštovanje - navela je majka, pa otkrila gdje je naposljetku zapelo:

- Ronaldinho je krajem prošle godine počeo izlaziti bez njih, tulumariti. Provodio je noći izvan doma. A onda je Priscilla u njegovom mobitelu pronašla poruke od druge djevojke. Sučila se s njim, ali nije htio o tome. Na kraju ju je tijekom svađe fizički napao i ozlijedio joj leđa.

- Tri je dana provela zaključana u spavaćoj sobi, uopće nije jela. Pokušavala je doći do njega, čekala ga je da se vrati. Na kraju je shvatila da više tako ne može, spakirala je svoje stvari i došla kući. Od toga dana više nikada nisu razgovarali - završila je priču Priscillina majka.

Priscilla se u međuvremenu zaposlila kao vozačica u Uberu, a priča će dobiti i sudski epilog jer je djevojka od Ronaldinha zatražila golemu financijsku odštetu. Koliko je poznato, s Beatriz je još uvijek u vezi.