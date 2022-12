Nadal otvoreno progovorio o rivalstvu s Đokovićem i naznačio tko će biti najbolji

U intervjuu koji je dao Marci, uglednom španjolskom sportskom listu, Rafael Nadal otvoreno je progovorio o rivalstvu s Rogerom Federerom i Novakom Đokovićem. Osim toga naznačio koga će smatrati najboljim - onoga tko osvoji najviše Grand Slam turnira. Jasno je da je Rafa relativizirao ostale kategorije (međusobni susreti, ukupan broj osvojenih turnira, tjedni provedeni na prvom mjestu...) jer je upravo po broju najvećih naslova on prvi. A tu ima i najveća očekivanja.

- Generalno gledano, mislim da je to rivalstvo dobro za promidžbu našeg sporta. Novine svašta pišu, ali moje mišljenje je ostalo isto. Bit će samo jedan najbolji, iako ga neće biti lako definirati jer će svatko imati svoje argumente. Osim toga danas su samo dvojica od te trojice aktivna. Bitno je da smo u konačnici Federer, Đoković i ja postigli puno više od onoga što smo sanjali. Ne volim puno pričati o tim stvarima jer sam dio jednadžbe, ali postigli smo neke brojke koje nikad nisu bile postavljene u sportu, tako da ćemo sva trojica ući u tenisku povijest - rekao je Nadal.

On u ovom trenutku prednjači po broju osvojenih Grand Slam naslova, ima ih 22, jedan više od Đokovića i dva više od (umirovljenog) Federera.

- Jasno je da bih volio biti taj koji će na kraju završiti s najvećim brojem osvojenih Grand Slam naslova. Ja sam natjecatelj, ali mi to nikada nije bila opsesija niti će mi to biti. Možda je san, ali opsesija nije. Mogu samo biti zahvalan što sam tu tolike godine, ne samo kao tenisač, već i kao obožavatelj tenisa. Doživio sam mnoge stvari koje nisam mogao ni sanjati - dodao je Španjolac.

A o počecima tog rivalstva u sklopu velike trojke napomenuo je:

- Istina je da sam ja bio prvi Federerov rival. Kad je došao Đoković, Roger je i dalje bio bolji od mene, ali kasnije sam ga sve više pobjeđivao, pa sam se i više puta susretao s Đokovićem. Bio sam Novaku veći rival nego Federer. No, na to gledam kao na nešto pozitivno, mislim da nitko od nas ne bi mogao trajati i nakon 35. godine da nije preostale dvojice. Federer, Đoković i ja doveli smo to rivalstvo do krajnjih granica i uvijek želimo više - zaključio je Rafa.

Prvi sljedeći obračun Đokovića (35) i Nadala (36) trebao bi se zbiti na Australian Openu, za koji se zna da je Novakovo dvorište. Srbin je, naime, u Melbourne Parku slavio čak devet puta (Nadal dva puta i branitelj je naslova). Španjolac ima 1067 pobjeda u karijeri, Đoković 1031. Rafa je ukupno osvojio 92, a Novak 91 turnir. A u međusobnim dvobojima Đoković ima minimalnu prednost, vodi s 30:29 u pobjedama.