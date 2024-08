Nadal i Čilić pozirali zajedno, imali su poseban razlog za to

Španjolski tenisač Rafael Nadal već se priprema za Laver Cup, a trenira u svojoj akademiji u Manacoru, na Mallorci. Pridružio mu se i hrvatski tenisač Marin Čilić, koji se također priprema za nadolazeće turnire. Čilić će, naime, sljedeći tjedan sudjelovati na Rafa Nadal Openu by Movistar, dijelu Challenger serije.

Nadal je odlučio pojačati intenzitet svojih treninga nakon što je propustio US Open, a sada se fokusira na Laver Cup, koji će se održati u rujnu u Berlinu. Na svojim društvenim mrežama Nadal je podijelio fotografije s treninga, pokazujući kako se ozbiljno priprema za povratak na teren.

