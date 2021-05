Na ovo se čekalo desetljećima: Hrvatska je prvak Europe!

Ono što su naraštaji hrvatskih karataša sanjali desetljećima, ostvarilo se ove nedjelje u Poreču. Hrvatska je postala momčadski prvak Europe! A to vam je u ovom sportu vrlo prestižna stvar, recimo koliko je u veslanju zlato osmerca.

Jer, momčadsko zlato ili ekipna medalja (bronca koju su osvojile cure), nisu samo odličja nego i slika snage tog sporta u dotičnoj zemlji.

Nakon što su karatašice dan prije iznenadile Francusku i osvojile broncu, cure su se pretvorile u najveće navijačice svojih muških kolega. A oni su do zlata došli ekspresno, u jednom od najkraćih finala ikad. Jer, Hrvati su pobijedili Crnogorce već na prve tri ploče (3:0) pa srednjaš Enes Garibović i poluteškaš Ivan Kvesić, kao četvrte i pete ploče, nisu ni morali ulaziti u borilište.

A finale je na dojmljiv način otvorio kapetan Anđelo Kvesić. S protivnikom iz niže kategorije (Dulović, 60 kg), koji je prirodno puno brži, naš teškaš nije ulazio u izmjene udaraca, ali je svoje "gabarite" i snagu iskoristio za čišćenje s kojim je ostvario, pokazat će se, nedostižna tri boda (3:1).

Potom je uslijedilo iznenađenje koje je Hrvatsku dovelo u vrlo komforan položaj. Naime, na drugoj ploči Zvonimir Živković nije se imao s kim boriti. Budući se Crnogorcima ozlijedio startni teškaš Smolović, njihov izbornik Slobodan Vlahović odlučio je predati tu ploču misleći valjda da će na drugoj ploči za Hrvate raditi netko od Kvesića. No, dogodilo se to da je izbornički stožer Hrvatske, na čelu sa Dubravkom Kolecom, zarotirao postavu i tako sačuvao vrlo jake adute za četvrtu (Ivan Kvesić) i petu ploču (Enes Garibović).

No, njih obojicu poslao je oslobodio sjajni Ivan Martinac koji je iznenadio bivšeg europskog doprvaka do 67 kilograma Marija Hodžića, najboljeg crnogorskog sportaša za 2019. godinu. Nakon što je izgubio prvu razmjenu udaraca, a to je vodstvo suparnika značilo, da bi u slučaju remija, pobjeda pripala crnogorskom borcu, Martinac je sa tri udarca prednjom rukom u glavu preokrenuo borbu i pobjedom 3:2 okončao veliki finale.

Uslijedilo je veliko slavlje hrvatske borbene vrste (braća Kvesić, Garibović, Živković, Martinac, Raguž, Mrvičić) usred kojeg je valjalo priznati da su Crnogorci našima napravili veliku uslugu eliminiravši u polufinalu Azerbajdžan predvođen najvećim karatašem svih vremena Rafaelom Agajevim. A Azeri se nisu ni morali boriti za broncu jer im je Španjolska predala borbu. Zvuči nevjerojatno, ali je istinito, "furija" nije izašla borilište ujer su se, unutar momčadi, međusobno posvađali pa je izbornik odlučio predati meč.

Inače, najuspješnija reprezentacija ovog 56. Prvenstva Europe bila je reprezentacija Turske sa šest zlatnih, dvije srebrne i jednom brončanom medaljom. Nijemci se kući vraćaju s dva zlata, a po jednom zlatu radovali su se Azerbajdžanci Španjolci, Grci, Ukrajinci, Rusi, Srbi te Hrvati.

