Mršić: Pazit ću da treninzi budu tako raspoređeni da možemo gledati vatrene

Nastupi hrvatske nogometne reprezentacije na velikim natjecanjima magnet su i za ostale hrvatske sportaše, među njima u tom smislu nema zavisti zato što je nogomet najpopularniji. Jedan od onih koji željno iščekuje Euro je i Dubravko Šimenc, bivši trofejni vaterpolist.

– Jako mi je drago da nakon odgode od godinu dana napokon počinje Euro. Bit će i navijanja i navijačke groznice iako neće biti isto kao na prethodnim natjecanjima, kada su naši navijači uzimali godišnji odmor i podizali kredit da bi uživo navijali za vatrene – kaže Dudo, koji je zaposlenik Hrvatske turističke zajednice, specijalist-koordinator je u Odjelu za strateške marketinške projekte. HNS i HTZ su partneri, možda će trebati i otputovati na koju od naših utakmica?

– To nije u mojoj domeni, pripremam se gledati utakmice EP-a kod kuće, s obitelji, možda i s nekim dragim prijateljima, ako se dotad riješimo korone. Uživam u svakom trenutku prijenosa, a kako navijam? Smirujem sve ostale – šali se Dubravko.

I danas me prožimaju trnci

Je li se posebno “nabrijao” na neku utakmicu, pitali smo ga iako smo znali da je to pitanje više retoričko.

– Pa to je svakako utakmica s Englezima 13. lipnja na Wembleyju. Kad se sjetim Mandžukićeva gola protiv Engleza u Rusiji (za pobjedu od 2:1 u polufinalu – op. a.), mene i sad trnci prožimaju. Lijepo je da smo mogli biti svjedoci te povijesti – ističe Šimenc.

U vrijeme kada se bude igrao Euro, naša će košarkaška reprezentacija biti na pripremama. A to će svakako onemogućiti izabranicima Veljka Mršića da se eventualno zapute u Englesku ili Škotsku. Isto vrijedi i za samog Mršića, koji je poznat po tome da voli odlaziti navijati za nogometnu vrstu.

– Kad god su mi obveze dopuštale, ja bih otišao na neku pojedinačnu utakmicu reprezentacije ili na veliko natjecanje. Tako sam išao u Portugal na EP, potom u Njemačku na SP, ali i na SP u Rusiji, gdje sam uživo pratio četvrtfinale i finale.

Na dan kada Hrvatska bude igrala na Wembleyju protiv Engleske, pripreme košarkaša za splitske olimpijske kvalifikacije trebale bi biti već u zamahu. No to ne znači da neće moći tu utakmicu pogledati na TV-u.

– Dakako da ću paziti da naši treninzi budu tako raspoređeni da možemo svi zajedno gledati utakmice naših nogometaša. Doduše, utakmicu protiv Češke nećemo moći gledati izravno jer baš taj dan u Ljubljani imamo pripremnu utakmicu sa Slovenijom.

Druženje s navijačima je nešto posebno

U vrijeme Eura svoje najžešće pripremne zaveslaje povlačit će i braća Sinković, među kojima je Valent veći pobornik europskog nogometa, za razliku od Martina, koji više voli američki.

– Kao i uvijek, i ovo ću natjecanje pratiti pozorno. Nažalost, mi ćemo tada biti na Perući i gledat ćemo to na televiziji. Uvijek mi se događa da smo mi tijekom takvih natjecanja u punom treningu, a samo jednom sam iskoristio priliku otići na utakmicu, i to 2016., kada je HNS brata i mene pozvao kao jednodnevne goste na parišku utakmicu EP-a protiv Turske. To druženje s navijačima po gradu, to je bilo nešto posebno.