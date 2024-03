Može li Dinamo izravno u Ligu prvaka? Novonastala situacija plavima baš nikako ne ide u prilog

Vrte u Dinamu brojne računice. Kalkuliraju kako do naslova u HNL-u, gdje praktički do kraja sezone nemaju pravo na kiks. Tu je i nacionalni Kup čije će se polufinale odviti na Poljudu. A onda, dolazi Europa. Četvrtfinale Konferencijske lige za aktualnog je hrvatskog prvaka na dohvat ruke. Treba "samo" obraniti prednost od 2:0 protiv grčkog PAOK-a, i to na teškom gostovanju u Solunu (četvrtak, 18.45 sati). I eto ih među osam u KL-u.

Vjerojatno već znate priču o tome da Dinamo sljedeće sezone može izboriti izravan plasman u skupinu Lige prvaka. Može, ali se za to moraju poklopiti neke stvari. Prvo, jasno, mora obraniti domaću titulu. A to u ovom trenutku baš i ne izgleda do kraja realno. Rijeka je prva, imaju momci Željka Sopića pet bodova više. Hajduk kao drugi ima "plus četiri" u odnosu na plave, a oni se pak uzdaju u onu "stalnu" utakmicu manje koju moraju odigrati protiv Varaždina, tko zna kad.

No, da bi Dinamo bio pošteđen mukotrpnih europskih kvalifikacija i u miru dočekao europsku jesen, nije dovoljno samo staviti prste na pokal za prvaka Hrvatske. Znate i tu priču, krovna europska nogometna federacija od sljedeće sezone uvodi novi format Lige prvaka u kojoj će sudjelovati 36 momčadi. A jedno mjesto popunit će se na sljedeći način: ako osvajač ovosezonske Lige prvaka bude momčad koja je i kroz svoje nacionalno prvenstvo osigurala plasman u LP sljedeće sezone, onda na tu poziciju ulazi nacionalni prvak s najvišim europskim koeficijentom među onima čiji nacionalni savezi već od ranije nemaju zajamčeno izravno mjesto u skupini.

List of UCL titleholder replacements:



- Shakhtar Donetsk likely to stay 1st



- Dinamo Zagreb one win away from overtaking both Basel and FC Copenhagen



- Maccabi Tel Aviv entered Top 10, moving to 8th and set to overtake Olympiacos



- Young Boys out of Top 10, down to 11th pic.twitter.com/6kP3sC2N0o — Football Rankings (@FootRankings) March 8, 2024

Dinamo tu stoji jako dobro, a nakon ovoga četvrtka mogao bi stajati još i bolje. Naime, plavi su trenutno petoplasirana momčad u poretku onih čiji nacionalni savezi nemaju izravno mjesto u Ligi prvaka za sljedeću sezonu. Odmah ispred Dinama nalaze se danski Kopenhagen i švicarski Basel. Dok su Švicarci iz Europe ispali još ljetos, Kopenhagen je posustao tek sada, u osmini finala Lige prvaka od Manchester Cityja. To znači da će Dinamo, pobijedi li PAOK i u grčkom uzvratu, prestići i jedne i druge te zasjesti na treće mjesto te "mini-lige".

Na drugom mjestu je, kao što se vidi iz priložene ljestvice, praška Slavia. I Česi dobro guraju, oni su pak u osmini finala Europske lige. U prvom dvoboju na San Siru protiv Milana izgubili su 4:2 pa će ovoga tjedna pred svojim navijačima morati hvatati taj dosta veliki zaostatak. Ne uspiju li u tome, i oni će se, baš kao i Kopenhagen i Basel oprostiti od Europe, što će Dinamu dati dodatan vjetar u leđa u lovu na prvo mjesto. A tamo je, čini se, neprikosnoven, ukrajinski Šahtar. Momčad iz Donjecka trenutno ima koeficijent 63.000 naspram Dinamovih 50.000. Dobra stvar je što je i Šahtar već ispao iz Europe, oni nisu mogli preko Marseillea u šesnaestini finala Europske lige.

Nije nevažno niti to kako Šahtar i praška Slavia ovoga časa stoje u svojim nacionalnim prvenstvima. Šahtar je prošlog vikenda preuzeo vodeću poziciju na ljestvici s utakmicom manje i tri boda više nad drugoplasiranim Krivbasom. Dojam je da će Šahtar teško ispustiti to vodstvo, do kraja moraju odigrati još 11 utakmica. Trenutna situacija u Ukrajini dakle, Dinamu nikako ne ide u prilog. Slavia je pak druga s bodom manje od vodeće Sparte, a obračun ljutih gradskih rivala valja očekivati i u nastavku češke nogometne lige.

Dakle, Dinamo bi za početak morao proći PAOK, navijati za Milan protiv Slavije i u uzvratu, a onda... Osvojiti naslov i nadati se da ga Šahtar neće osvojiti u Ukrajini. Zvuči malo vjerojatno da će se baš sve to dogoditi, ali nije nemoguće.