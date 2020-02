Monfils ispustio tri meč lopte pa izgubio protiv Đokovića

U finalu ATP turnira tenisača u Dubaiju igrat će Grk Stefanos Tsitsipas i Srbin Novak Đoković.

Tsitsipas je u prvom polufinalu uvjerljivo nadigrao Britanca Daniela Evansa sa 6-2, 6-3, dok je potom Đoković svladao Francuza Gaela Monfilsa sa 2-6, 7-6 (8), 6-1.

Bio je to 17. međusobni susret Đokovića i Monfilsa i 17. pobjeda srpskog igrača, a Francuz nikada nije bio bliži pobjedi.

U "tie-breaku" drugog seta Monfils je imao tri vezane meč-lopte, no ni to niti odlična forma, do dvoboja protiv Đokovića imao je niz od 13 pobjeda, nije bilo dovoljno za trijumf.

Treći set bio je praktički formalnost nakon što je Đoković ostvario "break" za 2-1.

Također, Đokoviću je ovo bio 17. susret u 2020. godini te još uvijek nema niti jedan poraz, vodio je Srbiju do pobjede na ATP Kupu, a zatim je osvojio i Australian Open.

Đoković i Tsitsipas do sada su se sastali četiri puta i omjer pobjeda je 2-2.