Italija na nogama zbog Modrićeve objave na Instagramu: Mnogi ostali zatečeni kada su vidjeli jedno

Hrvatski kapetan Luka Modrić je ponovno bio jedan od najboljih u važnoj domaćoj pobjedi Milana protiv Fiorentine (2:1) kojom su zasjeli na prvo mjesto Serie A, samo je dvostruki strijelac Rafael Leao zaradio bolju ocjenu, ali nakon utakmice najviše se ipak priča o jednom potezu na Modrićevom Instagramu.

- Velika pobjeda! Forza Milan - napisao je hrvatski kapetan na Instagram profilu nakon utakmice, navijači su ga zatrpali komentarima u kojima su mu čestitali na još jednoj sjajnoj prezentaciji, no mnogi su ostali začuđeni kad su vidjeli tko mu je ostavio lajk ispod objave, a radi se o Nicolu Fagioliu.

Talijanski veznjak je ljetos stigao u Fiorentinu, odigrao je svih 90 minuta na San Siru protiv Modrića i društva, a onda nakon poraza odlučio lajkati Modrićevu objavu, što je potaknulo brojne rasprave.

- Ništa skandalozno, naravno, ali u svijetu u kojem svi obraćaju pažnju na sve, nekim navijačim Fiorentine to se nije svidjelo - piše talijanski medij Tuttomercato za pojavu koja baš i nije česta pojava u nogometu. Ipak, u ovom potezu se može prije svega vidjeti ogromno poštovanje prema Modrića, a to potvrđuje i Fagiolijeva objava na Instagramu nakon utakmice.

Dakako, izrazio je žaljenje zbog poraza viola, ali i objavu fotografiju s utakmice gdje su on i Modrića te ga označio.