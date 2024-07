Mladi Hrvat ostvario rezultat karijere: Prvi puta se plasirao među osam najboljih na velikoj sceni

Hrvatski tenisač, 23-godišnji Duje Ajduković po prvi se put u karijeri plasirao u četvrtfinale nekog ATP turnira, on je u susretu 2. kola u švedskom Baastadu svladao Pavela Kotova sa 7-6 (7), 3-6, 6-3 nakon dva sata i 33 minute igre. Splićanin je osvojio prvi set nakon 70 minuta borbe. Niti jedan igrač nije uspio ostvariti "break" u toj dionici, jedine tri lopte za oduzimanje servisa imao je Kotov u sedmoj igri, ali Ajduković se uspio izvući. U "tie-breaku" Kotov je poveo sa 3-0, ali Ajduković je uzvratio s pet uzastopnih svojih poena kojima je preuzeo kontrolu u odlučujućoj igri. Na kraju je Splićanin iskoristio četvrtu set-loptu.

Mogao je Ajduković do pobjede i u dva seta jer je u drugom poveo sa 3-1 te imao "break-loptu" za 4-1. Nakon što ju nije iskoristio upao je u krizu pa je Kotov s pet uzastopnih gemova stigao do poravnanja. Ključni trenutak dogodio se u šestom gemu trećeg seta kada je Ajduković napravio jedini "break" u toj dionici, a onda sigurnim serviranjem tu prednost i zadržao do kraja.

Ajduković, koji je do ovog turnira držao 130. mjesto na ATP ljestvici, u četvrtfinalu će za suparnika imati Brazilca Thiaga Monteira koji je ranije u srijedu s uvjerljivih 6-3, 6-3 nadigrao drugog nositelja Norvežanina Caspera Ruuda.

