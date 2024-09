Mladi dragulj želi zaigrati za vatrene, Hrvatska dobiva novo pojačanje iz dijaspore?

Još prošloga proljeća neki mediji u BiH objavili su crticu kako nadareni, 17-godišnji nogometaš nizozemskog Vitessea iz Arnhema Benjamin Alexander Parlov (rođen 12. ožujka 2007.), iskazuje želju za nastupanjem za mladu selekciju BiH. Međutim, taj poziv iz Nogometnog saveza BiH nikada se nije dogodio, niti je – kako smo saznali od mladićeva oca Daniela Parlova – bilo ikakvih kontakata sa Sarajevom, možda i zato što bi Benjamin Parlov želio igrati za – Hrvatsku. Budući da i na Transfermarktu uz njegovo ime stoje nizozemska i hrvatska zastava, lako je zaključiti da mladić ima hrvatske korijene.

Naravno, put od želje i ambicije do realizacije često je jako dugačak, a u ovom slučaju mladićeva obitelj ne radi nikakav pritisak ni prema kome. Onaj kome je zanimljiv doći će ga pogledati, pa ako HNS eventualno pokaže interes za Benjamina, on bi taj poziv rado prihvatio. Dobro upućen izvor u Nizozemskoj prenosi nam svoja zapažanja o mladome Parlovu: "Benjamin je iznimno nadareni centralni branič, ljevak, može igrati i lijevoga braniča, jak na lopti, čvrst u duelu, na radaru je velikih klubova..."

Razgovarali smo i Benjaminovim ocem Danielom, koji nam je potvrdio sinovu ambiciju da odjene hrvatski dres.

– Mi nismo donijeli nikakvu odluku o Benjaminovoj budućnosti u bilo kojoj reprezentaciji. Međutim, smatramo da je Hrvatska nešto više i nešto ljepše od bilo koje selekcije. Pa i iz sentimentalnih razloga jer ja sam Hrvat; moj je djed podrijetlom iz Imotskog, Parlovi su se odande preselili u BiH nakon Prvog svjetskog rata, a ja sam rođen u Zenici – kazao nam je Daniel Parlov i nastavio:

– U Nizozemskoj živim od kraja 1994. godine. Benjamin je rođen u Nizozemskoj, kao i moj mlađi sin Dominik i kći Lea. Benjamin je tek 17-godišnjak, a standardno igra za Vitesseovu momčad do 19 godina. On je još igrač u razvoju, a svi kažu – a i ja tome svjedočim – da ima veliki potencijal. Može igrati nekoliko pozicija, čak može igrati i veznoga, a kao obrambeni igrač voli otići u napad. Pa i doći u završnicu.

Je li vas itko ikad kontaktirao iz bilo kojega nogometnog saveza oko Benjaminove perspektive?

– Ne znam otkud se pojavila informacija da će Benjamin igrati za BiH. S nama o tome nitko nije službeno razgovarao. Ja samo mogu reći da bismo – kada bi se pojavio interes Hrvatskog nogometnog saveza – definitivno bili zainteresirani. Pa da ga pogledaju kako ovdje igra i pozovu i na probu. Benjamin ima i nizozemsko državljanstvo, no tu je zaista ogromna konkurencija; prije svega se gledaju domaći dečki, osobito Surinamci, koji imaju prioritet. Iako, Benjaminov trener u Vitesseu istodobno je i asistent nizozemskoga izbornika do 19 godina i on jako lijepo govori o Benjaminu. Osobito ako Benjamin nagodinu uđe u prvu momčad Vitessea – dodao je Daniel Parlov.

Vitesse je inače do prošle sezone bio član najvišega razreda nizozemskog nogometa, Eredivisie, a od ove sezone je drugoligaš. Situacija se naglavačke okrenula u lipnju ove godine otkako je Vitesse prestao biti Chelseajeva filijala, pa se sada čini kako taj klub čeka grčevita borba za ostanak i u drugoj ligu (Eerste Divisie). U prvoj momčadi Vitessea inače igra jedan Hrvat, 26-godišnji napadač Tomislav Gudelj.

A Vitesseova momčad U-19, za koju nastupa Benjamin Parlov, član je najvišega razreda nizozemskog nogometa, u kojemu se nadmeće s Ajaxom, AZ Alkmaarom, Feyenoordom, PSV Eindhovenom, Twenteom...