Mlada Hrvatica postigla uspjeh koji još nitko u svijetu nije napravio, o ovome će se još pričati

Hrvatski košarkaški savez na svojim se stranicama pohvalio lijepim vijestima. Naime, U17 ženska reprezentacija Hrvatske je deveta na svijetu! U svom premijernom nastupu na Svjetskom prvenstvu naša je reprezentacija upisala poraze od velesila kao što su SAD koje su osvojile sedmi naslov svjetskih prvakinja, tijesan poraz u samoj završnici od Francuskinja koje su u konačnici završile kao četvrte te od uvijek jakih Australki, a pobijedila je Portoriko, Argentinu, Egipat i Tajvan.

Taj posljednji susret Hrvatska je dobila 86:76 (21:23, 24:14, 23:15, 18:24) i osvojila deveto mjesto. Sama utakmica protekla je većinskim dijelom pod hrvatskom kontrolom. Nakon izjednačene prve dionice, reprezentacija Tajvana pokušala se odvojiti upisavši na samom startu druge četvrtine i vodstvo od +6 (27-21), no odmah je reagirala Hana Arnautović solo serijom od šest poena do izjednačenja, a zatim i Pavić, Vukoša i Bilić do završetka hrvatske serije od 13 poena i rezultata 27:34 na hrvatsku stranu.

Odatle su izabranice Tatjane Jacović suvereno vladale parketom upisavši u trećoj četvrtini i 20 poena prednosti (39:59), do mirnog razrješenja 86:76 za Hrvatsku.

U posljednjoj utakmici u meksičkom Irapuatu 15-godišnja Olivia Vukoša je postigla svjetski rekord – efikasnost joj je dosegla 50, a brojka je to koja se na U17 Svjetskom prvenstvu vidjela po prvi put! U visoku efikasnost utkane su čudesne brojke od 31 ubačenog poena i 24 skoka, ali i dvije asistencije, tri osvojene lopte i šest blokada. Olivia je zbog zapaženih nastupa na cijelom turniru odabrana i u drugu petorku turnira kao jedina iz reprezentacije koja nije prošla u četvrtfinale.

Uza sve to, naša igračica rođena u SAD-u, koja igra centarsku poziciju je proglašena i najboljom obrambenom igračicom cijelog turnira.